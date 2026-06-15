La OFUNAM regresa al Palacio de Bellas Artes para celebrar su 90 aniversario

Aniversario. La Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM) celbra sus 90 años de fundación.

Con motivo de su 90 aniversario, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM) regresa la Palacio de Bellas Artes para ofrecer un concierto de festejo y en el cual interpretará la Sinfonía núm. 5 en do sostenido menor, de Gustav Mahler, bajo la dirección de Sylvain Gasançon.

La obra, añade un comunicado del INBAL, es considerada una de las obras más emblemáticas del repertorio orquestal por su intensidad emocional y riqueza expresiva, por lo que despertó en el público un gran interés y las localidades se agotaron, pero el concierto será transmitido en vivo a través de la página de Música UNAM y por el canal de YouTube de Música UNAM, además se retransmitirá el domingo 21 al medio día a través de las señales de TV UNAM y Canal 22.

La institución explica que este recital conmemorativo se lleva a cabo el sábado 20 de junio, a las 19 horas, y marca el regreso de la OFUNAM al Palacio de Bellas Artes después de diez años de ausencia. Su última actuación en este recinto tuvo lugar en 2015. “El concierto es muy importante dentro de la agenda que preparamos para el aniversario 90, luego de una gira por recintos de la UNAM como preparatorias y facultades”, dijo el director general de Música UNAM, José Julio Díaz Infante.

Asimismo, destacó que la OFUNAM tiene “una importancia muy especial para el país porque se trata de la orquesta de su tipo más antigua en la Ciudad de México, pero al ser parte de la Universidad Nacional es una orquesta igualmente de carácter nacional. En esas nueve décadas, aunque ha ido cambiando de nombre, es la misma orquesta y siempre auspiciada por la UNAM”.

Respecto a la obra que se interpretará, Díaz Infante explicó que la Sinfonía núm. 5 de Mahler es una de las grandes partituras de la literatura orquestal. Aunque todas las sinfonías del compositor ocupan un lugar destacado en la historia de la música, la Quinta sobresale por el uso de recursos orquestales que la convierten en una de las más representativas del género.

“Y eso es lo que se busca con este programa: mostrar a la OFUNAM como es, con todas sus capacidades y posibilidades, además de que es una obra que conocen muy bien cada integrante de la orquesta. A ello se agrega que la obra sintetiza las más intensas emociones del ser humano, a partir de recursos inclusive autobiográficos, lo que le da gran fuerza expresiva”, aseveró.

OFUNAM, 90 AÑOS DE MÚSICA

Este año, la OFUNAM celebra nueve décadas de actividad artística. Para conmemorar esta trayectoria, ha preparado una programación que reúne obras, solistas y espacios estrechamente vinculados con su historia, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, reafirmando su papel como referente de la tradición sinfónica en México y como una agrupación abierta al diálogo con diversas prácticas musicales.

Los orígenes de la orquesta se remontan a 1929, cuando estudiantes y maestros de la entonces Escuela Nacional de Música conformaron una agrupación universitaria tras la obtención de la autonomía de la Universidad Nacional.

En 1936, con apoyo institucional, se consolidó como agrupación profesional bajo el nombre de Orquesta Sinfónica de la Universidad, con sede en el Anfiteatro Simón Bolívar, dirigida por José F. Vásquez y José Rocabruna.

Entre 1962 y 1966, la dirección artística estuvo a cargo de Icilio Bredo, periodo durante el cual la sede se trasladó al Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1966, con la llegada de Eduardo Mata como director artístico, inició una etapa decisiva para el desarrollo del conjunto.

Fue durante esos años cuando la Orquesta Sinfónica de la Universidad adoptó el nombre de Orquesta Filarmónica de la UNAM, que conserva hasta la actualidad. En 1975, Héctor Quintanar fue nombrado director artístico y, un año después, la agrupación se trasladó a la Sala Nezahualcóyotl, su sede permanente.

LA QUINTA DE MAHLER

Para su concierto de aniversario en el Palacio de Bellas Artes, la OFUNAM eligió la Sinfonía núm. 5 en do sostenido menor, de Mahler, obra que se estrenó en 1904 en Colonia, Alemania, bajo la dirección del propio compositor, y que incluye el célebre Adagietto para cuerdas y arpa, concebido como una declaración de amor a su esposa Alma.

Mahler, en pleno dominio de su “técnica y poderes” composicionales, conoció a Alma Schindler, una destacada figura de la vida cultural vienesa de su tiempo. Con ella experimentaría la pasión amorosa, el matrimonio y la vida familiar, pero también el tormento, la pérdida y el sufrimiento, escribe en el programa de mano el musicólogo Roberto Ruiz Guadalajara.

Todo ello quedó plasmado en los cinco movimientos que componen la sinfonía: I. Marcha fúnebre; II. Agitado y tormentoso; III. Scherzo; IV. Adagietto; y V. Rondó final, que será interpretada por la OFUNAM, bajo la batuta de Sylvain Gasançon, el 20 de junio a las 19 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.