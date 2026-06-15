Muere el pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, icono del jazz y voz contra el apartheid

Luto. El pianista sudafricano e "icono mundial del jazz" Abdullah Ibrahim. (Jagoba Manterola/@FOKU)

El pianista sudafricano e “icono mundial del jazz” Abdullah Ibrahim, cuya música acompañó también la lucha contra el régimen segregacionista del apartheid, murió este lunes en Alemania a la edad de 91 años, confirmaron su familia y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

En un comunicado, Ramaphosa expresó su “profunda tristeza por la muerte del activista cultural, miembro distinguido de la Orden de Ikhamanga, Abdullah Ibrahim (...) tras una vida dedicada a la música que abarcó diversos géneros y geografías del jazz”.

“Como pianista, compositor, arreglista y mentor, Abdullah Ibrahim luchó contra el apartheid y atrajo al público a su actuaciones preparadas con esmero, en las que ponía de manifiesto sus habilidades como solista y su colaboración con talentos consagrados y emergentes”, destacó el comunicado.“Sus profundas creaciones honraron a la Sudáfrica que forjó su compromiso político y su brillantez musical”, mientras “su música reflejaba también su espiritualidad y su práctica contemplativa de las artes marciales”, añadió.

La familia del músico detalló en un comunicado recogido por medios locales que Ibrahim falleció “tras una breve enfermedad” este lunes en Alemania, donde residía.

El músico nació como Adolph Johannes Brand en 1934 en Kensington, un conflictivo barrio de Ciudad del Cabo (oeste), y empezó a tocar el piano a los siete años, dando inicio a una carrera de más de siete décadas y profundamente influenciada por la diversidad cultural de su ciudad natal.Conocido inicialmente como Dollar Brand -antes de cambiar su nombre tras convertirse al islam en los años 60-, una de sus composiciones más conocidas es ‘Mannenberg’ (1974), que se acabó convirtiendo en un himno contra el apartheid (1948-1994).

De joven, tocó primero en su propio trío, que luego se convirtió en el sexteto llamado Jazz Epistles, del que también formaba parte otro icono del jazz sudafricano, Hugh Masakela.Frente al aumento de la tensión en el país bajo el régimen racista, Ibrahim se mudó en la década de los 60 primero a Suiza y después de Nueva York, con el apoyo de la estrella del jazz estadounidense Duke Ellington.

Sin embargo, el pianista realizó frecuentes viajes y actuó en varias ocasiones en Sudáfrica, donde tocó en la investidura en 1994 del primer presidente negro del país, Nelson Mandela, tras el fin del apartheid.Su muerte ha despertado mensajes de pésame en toda Sudáfrica y a nivel mundial.

El Festival Internacional de Jazz de Ciudad del Cabo lo describió en la red social X como “un gigante del jazz sudafricano y global”, mientras el segundo partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica, la Alianza Democrática (AD) destacó que “su música conmovió a audiencias en todo el mundo y su legado perdurará durante generaciones”.