“El espesor del presente”, un ensayo de Jesús Silva-Herzog Márquez

AML La lectura se transmitirá el 25 de junio a las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.

A partir de un recorrido por la historia del pensamiento político, Jesús Silva- Herzog Márquez, politólogo, ensayista y académico de número de la AML, subraya en su conferencia El espesor del presente que toda concepción de la política implica también una determinada manera de entender el tiempo, y, con base en la obra del teórico estadounidense Sheldon Wolin, advierte que el tiempo político suele encontrarse fuera de sincronía con los ritmos acelerados de la economía, la cultura y la tecnología: mientras estos ámbitos privilegian la velocidad y el cambio permanente, la democracia requiere pausas, conversación pública y procesos de deliberación capaces de ponderar razones distintas y legítimas.

El análisis de Silva-Herzog Márquez recorre la transformación histórica de las ideas sobre el tiempo, desde la visión providencial de san Agustín, pasando por el republicanismo de Maquiavelo, hasta la democracia liberal moderna, construida sobre la conciencia de la temporalidad de los gobiernos y la necesidad de establecer límites al poder.

En su conferencia destaca que la lentitud de la democracia no constituye una falla, sino una de sus condiciones fundamentales, y observa las tradiciones intelectuales que han exaltado la velocidad como una virtud política: desde el futurismo de Filippo Tommaso Marinetti hasta el decisionismo de Carl Schmitt. Frente a estas concepciones, puntualiza, la democracia liberal reivindica el valor de la discusión pública, la crítica y el desacuerdo como mecanismos indispensables para la convivencia plural.

Uno de los mayores peligros actuales para la democracia, observa Silva-Herzog Márquez no es solamente el autoritarismo abierto, sino la “tiranía del instante”: la expectativa de que los gobiernos respondan con la velocidad de un clic a problemas complejos que requieren diagnóstico, debate y construcción institucional. La democracia necesita preservar un tiempo amplio que permita la reflexión colectiva, el examen de las consecuencias de las decisiones y el ejercicio de la crítica.

La lectura se proyectará el próximo jueves 25 de junio, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.