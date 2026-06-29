Tunick busca dar visibilidad al mundo LGTBIQ+ con su foto de desnudo colectivo en Canarias

Tunick. Tunick y su equipo están “haciendo lo imposible” para que la experiencia se convierta “en un momento maravilloso para la gente” que participe.

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick lleva más de treinta años realizando fotos de cientos o miles de personas desnudas y ahora ha elegido la isla española de Gran Canaria para tomar, el próximo 26 de julio, una de estas imágenes con la que dará “una visión muy vibrante” del mundo LGTBIQ+.

Se trata que los participantes se reúnan “con gente homosexual, bisexual, transexual, intersexuales...”, explica a EFE el artista, emocionado con este proyecto que “es una forma de crisol dentro de una pieza artística” cuyo objetivo principal es dar visibilidad a las personas LGTBIQ+.

Tunick espera que su nueva instalación pueda aportar “algo de energía al concepto de libertad”, así como una experiencia que tenga que ver “con la apertura y la comprensión”.

Un trabajo llamado ‘Gran Spectrum’, que busca ser una imagen colectiva de visibilidad, diversidad e igualdad para reconocer los derechos fundamentales del colectivo LGTBIQ+ y que realizará con motivo del Día Internacional del Orgullo, de la mano de la plataforma Culture & Business Pride.

Y lo hace en una isla que se ha convertido en las últimas décadas en destino predilecto para muchas personas de este colectivo. Por eso Tunick y su equipo están “haciendo lo imposible” para que la experiencia se convierta “en un momento maravilloso para la gente” que participe.

Cualquier persona esta invitada a tomar partes de esta experiencia. “No hay barreras”, asegura el fotógrafo, quien precisó que quieren ser lo más inclusivos posible porque “se trata de participar”.

“Vamos un paso más allá de lo que significa la libertad. Hablamos de una euforia colectiva. Es algo que no volverás a sentir, probablemente”, ahondó el artista visual.

Por experiencias anteriores, sabe que las personas que forman parte de ellas “se empoderan a la hora de participar en estas piezas.

Entre las imágenes más famosas de su trayectoria están la de 18.000 personas que reunió en el Zócalo de Ciudad de México y que entró en el Libro Guinness de los Récords como la fotografía con mayor número de personas desnudas.

O las 4.000 que participaron en su instalación en el Parque Forestal de Santiago de Chile; las 6.000 en Bogotá o los más de 1.200, cubiertos de lodo, en el Mar Muerto.

Alerta del retroceso en las libertades

En la instalación de Gran Canarias, el artista recreará la bandera LGTBIQ+ a través de los colores del arcoiris, como denuncia del retroceso en las libertades del colectivo en el mundo occidental.

“Parece que retrocede por las mentiras gubernamentales sobre realidades científicas”, afirmó Tunick, que agregó que se está “mintiendo” a la ciudadanía, y que, a través de las redes sociales y de otros medios, hay agentes tratando de “convencer a las personas que son vulnerables o que tienen más desconocimiento con desinformación”, hasta el punto que se vuelve complicado “poder navegar y llegar a la verdad”.

Y es que, tal y como explica la web del proyecto, lo que busca ‘Gran Spectrum’ es que sea “un poderoso acto de visibilidad” en un momento en el que hasta se pone en duda la existencia del colectivo LGTBIQ+.

“Yo creo que las intervenciones artísticas están respaldadas por un significado social, y llevan su tiempo y tienen que encontrar su momento”, precisó el artista.

Tunick lleva muchos años involucrado con el mundo LGTBIQ+, por lo que reconocer que esta acción reivindicativa sobre el Orgullo es “poco menos que un regalo” para él

“Espero que pueda hacer un trabajo del que todo el mundo se pueda sentir orgulloso, como yo mismo. Habla de la igualdad, de la belleza, y todo el mundo debería estar orgulloso de ser quien quiera ser”, concluyó el fotógrafo.

Un evento del que no se conoce aún ni la ubicación exacta ni los detalles de qué y cómo se hará.