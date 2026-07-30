Alberto Castro Leñero: “Entreredes” es el cierre de una etapa de diversidad y ahora buscaré propuestas más temáticas

Castro El artista Alberto Castro Leñero y el arquitecto Felipe Leal.

Tras presentar la exposición “Entreredes”, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana (SCM), el artista Alberto Castro Leñero comparte que impulsa un proyecto escultórico para la Glorieta de los Insurgentes.“Cuando el proyecto es aprobado, los artistas tienen que buscar una empresa que quiera pagar sus impuestos a través del del proyecto, que no es fácil.

Entonces, estamos buscando”, explica.Para poder llevar a cabo 3 esculturas de gran formato (4 a 5 metros, quizás, calcula), dedicadas al cuerpo, el amor y el movimiento, el artista requiere 2 millones de pesos.Los permisos por parte del Metro de la CDMX ya están dados, según informa.

“Ya tenemos esa autorización. Si se hace el proyecto las esculturas se puede proponer que sean de la colección del metro o que en seis meses salgan a otro espacio”.Alberto Castro Leñero indica que para que Efiartes aprobara el proyecto, tuvo que acreditar que el Metro acepta el proyecto. Sólo falta el financiamiento y la construcción.

Sin embargo, de no conseguirlo próximamente, podrían cancelarle el proyecto. “Si no se consigue pues se echa para atrás”.

-¿De aquí al próximo año?“

-No, tengo que conseguir en estos días una empresa que financie”.

ABSTRACTA, GEOMÉTRICA Y FIGURATIVA

Con esta muestra, Alberto Castro Leñero cierra una etapa de diversidad. “Entreredes” reúne más de 30 obras realizadas entre 1994 y 2026: pintura, grabado, escultura en metal y madera que dialogan sin secuencia cronológica.

A futuro, al artista le gustaría enfocarse “hacer una propuesta más clara, más temática o no sé, sentirlo menos diversa”.“Lo que pasa es que trabajo un poco por lo que me atrae en el momento. Me interesa seguir investigando, ahora, la escultura, pero también la pintura. Tengo otros proyectos de pintura”, comenta.

El título de la exposición alude a los vínculos entre formas, materiales, procesos e inquietudes que han acompañado al artista a lo largo del tiempo, así como su persistente interés en la experimentación.“La intención de la exposición es crear relaciones entre las obras y en ese sentido la exposición total es como un tejido. Es la propuesta”, sintentiza.

Ahonda que su obra se basa en una especie de dibujo creado al azar, pero a la vez con una estructura “que tiene que ver con lo caótico,con la fractalidad, algo que se refleja, que se repite, que se que cambia”.

“Es una característica que yo creo que se puede leer en toda la exposición y que tiene que ver con mi propio cuerpo, el movimiento de mi cuerpo y cómo me puedo sentir o tener una presencia dentro de esa realidad”, agrega.

“Entreredes” estará abierta al público del 1 de agosto al 27 de septiembre en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. La entrada es libre (Masaryk 526, Col. Polanco, CDMX), de martes a domingo en un horario de 11 am a 6 pm.

¿Quién es Alberto Castro Leñero?

Desde finales de la década de 1970 ha exhibido su trabajo en algunos de los principales museos y espacios culturales de México y el extranjero, entre ellos el Museo de Arte Moderno, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, la Embajada de México en Berlín, el Centro Cultural Mexicano en San José, Costa Rica, y el Museo de la Ciudad de Quito, Ecuador.Asimismo, ha desarrollado importantes proyectos de arte público, como el conjunto de murales Elementos para el Sistema de Transporte Colectivo Metro y las esculturas Puntos Cardinales, instaladas en la Unidad de Posgrado de la UNAM.

En años recientes ha orientado buena parte de su investigación hacia la escultura, una disciplina que surgió de la necesidad de llevar la figura humana “hacia la tridimensionalidad” y de explorar la presencia física del cuerpo en el espacio.“Empecé a trabajar la figura y poco a poco la figura se fue saliendo hacia la otra dimensión”, afirma.

El artista también reconoce la influencia decisiva de su entorno familiar en su formación. Recuerda que crecer junto a tres hermanos dedicados a las artes constituyó “una motivación muy fuerte” y destaca el respaldo que recibieron del escritor Vicente Leñero, así como el diálogo constante con pintores, cineastas y escritores que acompañó sus primeros años de carrera.