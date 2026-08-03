La UNAM y su oferta cultural de agosto

Umbral. "Desde el umbral" se presneta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

Artes visuales

39º Festival Internacional por la Diversidad Sexual

Un lugar de ambiente. Legado y disidencia

Hace casi cuatro décadas, el Museo Universitario del Chopo marcó un hito cultural al declarar la Semana Cultural Gay: un evento único que convocaba y congregaba al arte, la cultura y el activismo a favor de lo que entonces se conocía como movimiento lésbico-gay. Han pasado 39 años de eso y hoy el Chopo alberga una exhibición cuyo propósito es celebrar el legado cultural y musical del “Divo de Juárez”, un ícono nacional que a partir de su vida contribuyó a potenciar las luchas históricas de las sexodisidencias en México.

Hasta el 23 de agosto

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

Sala José María CovarrubiasMuseo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Desde el umbral

Según Bruno Latour, “la naturaleza no es un dominio particular de la realidad, sino el resultado de una división política”. A partir de esta premisa, un grupo de artistas, investigadoras e investigadores multidisciplinarios ensayan en torno a la separación entre la naturaleza y lo humano. Esta visión abreva en el concepto, en estos tiempos ya no tan apocalíptico, de la destrucción del planeta.

Hasta el 11 de diciembre

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;

jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;

domingos | 11 am-6 pm

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

muac.unam.mx

$60 (consulte descuentos)

ENTRADA LIBRE

Cine

Jikuri

Dir. Federico Cecchetti

México | 2024 | 84 min

En un escenario que parece improbable y en realidad no lo es, la vida de Rayenari se ve alterada al encontrarse con el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud, quien se ha obsesionado con el conocimiento espiritual de los tarahumaras. Durante un ritual en el que el peyote es el alucinógeno utilizado, Artaud se resiste a continuar con “el viaje” y, de acuerdo con la cosmogonía de los también llamados rarámuri, pierde una de sus almas. Rayenari, empero, lo ayudará a reencontrarse con su destino.

Inició el 30 de julio

Sala Carlos Monsiváis

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Programación completa:

filmoteca.unam.mx

$60*