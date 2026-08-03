Merzouki desborda los límites entre la danza y la música al son de Vivaldi

Danza Un momento de la actuación de la Compagnie Käfig en Peralada. (Pere Duran / NORD MEDIA)

Un coreógrafo reconocido mundialmente como Mourad Merzouki, que ya sentó cátedra hace ocho años en Peralada (noreste) con ‘Folia’, ha dado una nueva lección magistral con un espectáculo, ‘4 Danced Seasons’, en el que desborda los límites de la danza al fusionar a Vivaldi con propuestas de baile urbanas.

Lo de ahora ha sido una evolución sobre el mismo escenario de lo que planteaba en 2018, esta vez forzando lo que parecía no dar más de sí, esa visión de que la interpretación musical y la coreografía pueden ir de la mano pese a etiquetas arcaicas que los alejan.

La representación de lo primero la ha encarnado la formación Le Concert de la Loge, con Julien Chauvin a la dirección y al violín, interpretando un clásico del repertorio barroco como son ‘Las cuatro estaciones" de Antonio Vivaldi.

De la danza se han encargado los bailarines de la compañía Käfig, dispuestos a traducir una música que tiene tres siglos en movimiento cien por cien contemporáneo.

A la altura de ‘Folia’

Si el público salió de Perelada en 2018 con el comentario compartido de que ‘Folia’ había sido una de las piezas de más calidad que habían contemplado en mucho tiempo, y el de este festival puede presumir de entendido, la reacción ha estado a la altura en este 2026.

Quizá Mourad Merzouki sabía que tenía que cumplir con una cita que cumple cuarenta años en esta edición o los responsables de la programación eran conscientes de que una efeméride así merecía de una lección a cargo de este francés, nacido en Lyon de padres argelinos.

Seguramente habrá mucho de esto último, porque Merzouki es una apuesta tan segura que este ‘4 Danced Seasons’ ha precisado de dos funciones para atender a todo el interés generado.

Música y movimiento compartiendo escenario

Y lo que se ha visto es esa experiencia de música y movimiento compartiendo escenario sin necesidad de variar la partitura de Vivaldi ni de restarle modernidad a la danza urbana.

Más bien lo que han hecho los bailarines de Käfig ha sido reivindicar la contemporaneidad de la música barroca y su capacidad para conducir una coreografía.

Lo de los músicos sobre el escenario, que ya se vio en ‘Folia’, ha dado un paso más allá como lo demuestra que Julien Chauvin ha acabado tan sudado como cualquiera de los bailarines.

El objetivo cumplido era demostrar que, quizá, es hora de romper con los espacios estanco en que se han dispuesto siempre las diferentes disciplinas artísticas y casar como mínimo a las que se tocan tanto que es fácil que se desborden la una en la otra.

Opus Klassic 2025

‘4 Danced Season’ es de tal nivel que obtuvo el Opus Klassik 2025 al Concierto Innovador del Año y los cuarenta años de Perelada bien valían traerla a su cartel.

El festival ha dado un nuevo paso en su apuesta por romper barreras, arriesgar y ponerse al servicio del talento contemporáneo, como demostró hace pocos días con ‘NIU’ de Aleix Martínez, que dejó impactado en su estreno tanto a público como a organización,

Martínez sacó el máximo partido de catorce estudiantes de baile que confiaron en ponerse en manos de los integrantes del Ballet de Hamburgo y Merzouki ha convencido a profesionales de las danzas urbanas de que Antonio Vivaldi bien podía servirles de banda sonora y permitirles peleas de gallos entorno a una pieza que cumplió hace poco los trescientos años.

El resultado ha sido este ‘4 Danced Seasons’ que rompe barreras, que aúna música clásica y danza urbana, que actualiza el barroco y que autoriza al baile más irreverente a subirse a un escenario como el de Perelada para recibir su preciado sello de calidad.