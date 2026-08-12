Amigos, familiares y autoridades dan el últimio adiós al poeta Vicente Quirarte

Luto La guardia de honor al poeta Vicente Quirarte.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo que la Universidad está de luto por el fallecimiento del poeta Vicente Quirarte. “Siempre fue un universitario muy comprometido con su alma mater y no sólo perdemos un gran académico, sino a un gran ser humano y vamos preparar un homenaje”.

Son las palabras del rector que se sumaron a las de los amigos, escritores y poetas que fueron a dar el último adiós al autor de “La invencible”. Al respecto, Gonzalo Celorio, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, señaló que la institución le rendirá homenaje dentro de un año, “porque es tradición llevar un año de luto”.

Vicente Quirarte dejó dos libros sobre escritores en Nueva York, sus restos mortales serán cremados y se depositarán en una iglesia del Centro Histórico.