Bad Bunny es de museo: inaugurarán exposición colectiva en Puerto Rico sobre el impacto cultural de Benito y su música

Bad Bunny Contará con exposición visual dedicada a él en un museo. (EFE)

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido globalmente como Bad Bunny, contará con una exposición dedicada a él. La muestra titulada ‘Benito 100 × 35’ estará disponible en Puerto Rico muy pronto.

‘Benito 100 × 35’: Exposición que rinde homenaje a la trayectoria de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio nació en Bayamón, Puerto Rico en 1994. Desde muy pequeño se interesó en la música de su país y particularmente desarrolló una pasión por el reggaetón. Trabajó como cajero mientras producía su propia música hasta que obtuvo éxito en 2016. En sus inicios, era mayormente conocido por sus colaboraciones con otros artistas de renombre como Karol G y J Balvin, pero poco a poco fue consolidándose como un talento por su propia cuenta. Su música ha sido conocida por mezclar géneros como la salsa con el reggaetón tradicional y experimentar con melodías y elementos como interludios. Después de álbumes como Un verano sin ti (2022) y Debí Tirar Más Fotos (2025), el cantautor alcanzó éxito global que le ha merecido premios y su participación en la edición más reciente del Super Bowl.

Bad Bunny no sólo ha significado un paradigma cultural a causa de su música. Su constante compromiso a no perder de vista sus raíces ha sido ejemplificado con su residencia el año pasado en Puerto Rico y el constante flujo de donaciones que hace ante las tragedias que sufre su país.

Su orgullo latinoamericano, unido a su mensaje de amor y unión, lo ha convertido en ejemplo para miles de artistas, y esto se verá reflejado en las más de obras que se presentarán en ‘Benito 100 × 35’.

Participan en ella 32 artistas de distintas edades que se desarrollan en estilos y disciplinas distintas. Las piezas se inspiran en tanto canciones como en símbolos popularizados por el artista (como el Sapo Concho y La Casita) e incluso en su propia vida.

El coordinador del proyecto, Ángel Mathieu, explicó que el objetivo es reflexionar sobre la identidad puertorriqueña contemporánea, la memoria colectiva y el poder del arte para interpretar los momentos que definen a una generación.

Podrás visitar la exposición de Bad Bunny en la i AM art Gallery de San Juan, Puerto Rico a partir del 20 de agosto.