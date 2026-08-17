Canal Oncerreanuda sus operaciones y programación habitual desde sus instalaciones centrales

Televisora. Una vista del Canal Once.

Canal Once informa a la ciudadanía que ha restablecido plenamente sus operaciones y programación habitual desde sus instalaciones centrales, tras haber operado a través de sedes alternas durante más de dos meses, con este regreso a casa, la emisora renueva su pantalla con una variada barra de estrenos.

A lo largo de este periodo, nuestra señal permaneció al aire, cumpliendo con la responsabilidad de garantizar el derecho a la información, la cultura y a contenidos de calidad para la sociedad mexicana.

Este logro es, ante todo, resultado de la entrega y profesionalismo de quienes integran Canal Once: ingenieros e ingenieras, personal técnico, equipo de producción, administrativo, integrantes del área jurídica, programación, noticias, operación, servicios generales y todo el personal que hace posible nuestra labor cotidiana.

El equipo de Canal Once demostró la entrega y compromiso con nuestras audiencias y con el servicio público para mantener viva nuestra señal a pesar de las condiciones adversas. A todas y todos, expresamos nuestro más profundo reconocimiento y gratitud.

Gracias al trabajo incansable de todo nuestro equipo, estamos listos para enriquecer nuestra pantalla con los siguientes estrenos: Confidencial: Secretos de Estado (a partir del 17 de agosto), Los Años Heridos (a partir del 20 de agosto), México Canta (a partir del 23 de agosto), Especial de Contrincantes (a finales de agosto), Nación Hermana: Fidel y México (3 de septiembre), Resonante T.3 (septiembre), Detrás del Telón (a partir del 22 de septiembre), Horizonte Politécnico (a partir del 1 de octubre), Jazzero Nacional (octubre), Idilio: Salsa y Resistencia (a partir del 21 de octubre), ¡Aquí Espantan! (a partir del 1 de noviembre), Historias Épicas (a partir del 20 de noviembre), Zócalo, Sinfonía Sin Fin (1 de diciembre) y Traidores a la Patria (a partir del 6 de diciembre).

Asimismo, destacamos la solidaridad, colaboración y respaldo de los medios públicos federales y locales que nos abrieron sus puertas y pusieron a nuestra disposición instalaciones, recursos tecnológicos y equipos de producción. Su apoyo fue fundamental para garantizar la continuidad de nuestras transmisiones y constituye una muestra de la fortaleza, fraternidad y vocación de servicio que distinguen a los medios públicos de México.

Tras el restablecimiento de las operaciones desde las instalaciones centrales, Canal Once refrenda el compromiso con sus audiencias y el fortalecimiento de los medios públicos mexicanos. Seguiremos siendo un espacio de encuentro, información, cultura y servicio a la sociedad, trabajando con la calidad, responsabilidad y sentido social que han distinguido a nuestra emisora a lo largo de 67 años de historia.

Canal Once vuelve a casa, con la fuerza de su gente, el respaldo de sus aliados y el compromiso renovado de seguir al servicio de sus audiencias.