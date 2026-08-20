Se buscará forma de ayudar a la editorial Era, señala Claudia Sheinbaum

ERA La presidenta Claudia Sbheinbaum durnate su conferencia matutina hablo del cierre de Ediciones Era.

Tras el anuncio de la editorial Era de su cierre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que por medio de la Secretaría de Cultura se buscará la forma para apoyar para que siga con su labor.

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo indicó que pidió a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, hablar con la los encargados de Ediciones Era y le den pormenores de su situación. Debe tener contacto establezca contacto con la editorial para saber la situación que enfrenta y de esta manera poder tender una vía de apoyo desde el ámbito cultural, añadió.

La presidenta lamentó el próximo cierre de la casa editorial por tener una gran trayectoria y porque la salida de una empresa dedicada a la publicación de libros representa una mala noticia para el país.

“No es buena noticia que cierre una editorial de libros, entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar. Vamos a ver cómo podemos ayudar”, indicó.

Ediciones Era, una de las editoriales más reconocidas de México y de la literatura en lengua española, anunció la reducción al mínimo de sus operaciones luego de 66 años de trayectoria. La decisión fue comunicada tras la difusión de un mensaje interno dirigido a clientes, donde se informó que la editorial suspendería sus actividades y comenzaría a cerrar cuentas con librerías y puntos de venta de sus libros.

En un comunicado posterior dirigido a lectores, autores, libreros y colaboradores, la empresa precisó que el catálogo construido durante más de seis décadas seguirá vigente.

La editorial, fundada en 1960, explicó que durante los últimos seis años realizó esfuerzos para mantener sus operaciones, pero la transformación del mercado del libro y la contracción de la red de librerías hicieron cada vez más difícil sostener su modelo de negocio.

Aunque inicialmente el anuncio fue interpretado como un cierre definitivo, posteriormente la empresa aclaró que Ediciones Era no desaparecerá como sello editorial, sino que reducirá sus actividades al mínimo y mantendrá disponible su catálogo para sus lectores.