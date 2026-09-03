Presentan la primera edición de la Feria del Libro “Sembrando Lectura”, de Milpa Alta

Libros. La presentaci{on de la Feria del Libro de Milpa Alta.

Alistan en Milpa Alta la primera Feria del Libro “Sembrando Lectura” : del 8 al 13 de septiembre, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, la Explanada de la Alcaldía reunirá a más de 30 expositores editoriales, investigadoras de la talla de la Dra. Ascensión Hernández Triviño, la poeta bilingüe tu’un savi Nadia López García, recitales de piano y el elenco de Operación Mamut

Entre otros eventos destacados, la cartelera integrará recitales del pianista y compositor internacional Elias Durzi, ensambles tradicionales como el Mariachi Femenil “Las Momoxkas”, compañías de danza comunitaria y una jornada de cierre con Fernando Rivera Calderón y el equipo del programa televisivo Operación Mamut.

“Hace unas semanas se realizó un concierto en Nueva York con piezas de Franz Liszt y ahora tendré el privilegio de tocar algunas melodías de este programa como parte de la feria del libro de Milpa Alta, pero al ser mi primera vez tocando en México, decidí que el programa también debe incluir piezas del reconocido compositor Manuel M. Ponce”, comenta a la distancia el pianista Elias Durzi.

A través de un video enviado para la presentación de la Feria, el pianista considera que Liszt logra que literatura y poesía suenen de una forma única, “como del alma humana trascendiendo al cielo divino”.

“Por otro lado, hace 15 años cuando escuché por primera vez una melodía de Ponce, me hizo adentrarme al universo y creo que captura la esencia del alma mexicana en forma de música clásica”, agrega.

Asimismo, como parte de este festejo que la alcaldía organiza en alianza con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), el proyecto de Bicilibrerías llevará lectura y herramientas digitales directo a los 12 poblados de Milpa Alta; habrá mesas de debate encabezadas por el sociólogo y politólogo Dr. Saúl Arellano (La infancia y el sentimiento interrumpido), el escritor e investigador cultural Gabriel Santander (Premio Casa de las Américas), y la presentación de la obra “Fidel en el imaginario mexicano” a cargo de la Dra. María Magdalena Rosales Cruz.

SEMBRANDO LECTURA EN MILPA ALTA

“Dentro de nuestros objetivos está el romper con el centralismo cultural. Poder saldar la deuda histórica de acceso al libro y democratizar la lectura en el sur de la capital. Además de hacer de esta feria un encuentro comunitario, editorial y académico”, expresa el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor.

Durante la conferencia realizada en una librería Porrúa al sur de la CDMX, el funcionario anuncia que la feria contará con más de 35 stands entre los que se encuentran editoriales como Porrúa, Anagrama, Editorial Planeta, Penguin Random House, Editores Mexicanos Unidos S.A, entre otras de gran importancia y tradición.

“Además, tendremos una bebeteca permanente, que es el modelo reconocido mundialmente de iniciación a la lectura en la primera infancia”, adelanta.

“Gracias a programas que implementamos, como son ‘Gremios Culturales’ y ‘Guardianas y Guardianes de la Memoria’, aprovecharemos también este espacio para presentar los resultados: nueve libros, un catálogo y un CD de podcast en Náhuatl”, continúa y plantea que esta es una manera de ejercer los derechos culturales y demostrar que también las zonas más alejadas del centro de la ciudad “tienen que tener esta gran oportunidad de desarrollo literario, artístico”.

En términos de inversión, el alcalde informa que “prácticamente es de logística y en publicidad de cartel, de volante” y “más o menos como 300 000 pesos de inversión de la propia feria, de los días que se va a llevar a cabo porque realmente nuestros invitados ahora vienen sin cobrar, es una donación de su trabajo”.

Por otra parte, José Octavio Rivero Villaseñor invita a tomar la ocasión para conocer otros aspectos culturales de Milpa Alta, tales que el recientemente inaugurado Museo de Gastronomía.

“Hace menos de dos meses tuve el gusto y el placer de haber sido invitado para la inauguración del museo. Es una joya, una muestra de lo que se puede hacer con poco dinero, con mucho gusto y con demasiadas ganas”, reseña el editor Miguel Ángel Porrúa, aliado de la Primera Feria del Libro en Milpa Alta, “Sembrando lectura”.

“La verdad está maravilloso, es una pequeña casa en el centro de Milpa Alta que primero nos lleva a cómo vivían ellos -estuvieron viviendo en esa casa Diego y Frida- es un un pequeño espacio y vale la pena verlo”, añade.

El editor de Porrúa también hace uso de la ocasión para solicitar todas las editoriales que forman parte de la CANIEM y las que no a donar libros a Milpa Alta, para alimentar el abastecimiento de programas de préstamo y “liberación” de libros entre la población.

“Que pudiésemos tener una muestra de gusto, de cariño, de ganas de participar con la Alcaldía de Milpa Alta: todos tenemos libros que donar y que todas esas donaciones, que tienen estas grandes cadenas de editoriales históricas, puedan favorecer”, lanza.