“My name is Chabela”, obra migrante escrita por una tapatía migrante, regresa a CDMX

La autora tapatía (izquierda) en la presentación de su libro en Madrid

De niña, Marisol escribía a manera de desahogo. Recuerda que entonces “hablaba” con sus cuadernos. A los 17 años migró en forma ilegal a Estados Unidos en una travesía que después plasmó en textos en los que fue explorando, y los preparó como guión para teatro e incluso tomó algunos para darles estructura de cuentos; sin embargo, fue más allá: le agregó situaciones de su pasado y así fue surgiendo su primera novela “My name is Chabela”.

La obra que forjó es emocionante y conmovedora. Te hace caminar por los sitios inhóspitos de la frontera norte de México, y tropezar, herirte brazos y piernas, sentir sed, miedo y la adrenalina al lado de Chabela, Julio, Mediano, Quintero y otros personajes de la travesía. Leerla es experimentar la zozobra ante el acecho del “mosco” y de los “bajadores”; sentir hastío por la comida enlatada y el agua verdosa. Pero no se queda en una historia lineal sobre la peregrinación hacia la tierra prometida: va y viene mediante reflexiones y reminiscencias, motivos y metas de la protagonista.

No es sólo literatura sobre migrantes; es una novela que reivindica la figura paterna ante la entrañable ausencia materna, sin un ápice de cabida para el rencor. “My name is Chabela” posee intensidad en sus narraciones con una estética literaria que aligera la crudeza de esos relatos.

NOVELA ITINERANTE

Esta obra de autoficción, inspirada por la vivencia de cruzar la frontera con todos los riesgos que tal situación implica, máxime para una mujer menor de edad, ha tenido una excelente acogida desde su lanzamiento y durante las presentaciones en México, España, Italia y Estados Unidos.

“My Name Is Chabela” fue presentada en octubre de 2025 en la Embajada de México en España; en noviembre en la edición 43 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Ciudad de México, y en diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Durante 2026 tuvo otra presentación en marzo, en el Fondo de Cultura Económica de Madrid; en abril, en la Embajada de México en Roma, Italia, y también en abril, en el Museo de Arte Mexicano en Chicago.

My name is Chabela. Una novela con un itinerario alrededor del mundo

AGÉNDALO

“My name is Chabela” (Nocturlabio Ediciones, 2025) será presentada este sábado 3 de octubre, a las 19:00 horas, en el Foro Fernando Martínez Monroy o Teatro Ápeiron (Calle Dr. José María Vértiz número 1054, a cuadra y media de Eje 5 Sur, Colonia Vértiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México).

La presentación correrá a cargo de Fernando Acosta Hernández, catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac y especialista en producción televisiva y apreciación cinematográfica.

My name is Chabela en CDMX

SOBRE LA AUTORA

Marisol Ruiz Arnot (Guadalajara, 1988) es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNIVA, con diplomado en la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y maestría en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid.

Además de Guadalajara, ha radicado en los Estados Unidos y Madrid y cuenta con la nacionalidad italiana, la cual gestionó tras saber que su abuelo materno era oriundo de Italia.

Marisol Arnot en la presentación de su novela en Roma

En Madrid, Marisol concluyó el manuscrito de su segunda obra literaria: se trata de un “híbrido” de recetas de cocina con relatos de sucesos de la Guerra Civil Española y de las condiciones por las que atravesaban las mujeres durante la dictadura en la denominada “madre patria”.

“My name is Chabela” se puede adquirir en la tienda digital de la editorial: www.nocturlabioediciones.com.mx

O en las redes sociales de la autora:

Instagram: @marisol.arnot

FB: Marisol Arnot