Una semana para dejarse llevar por la danza: FID

Durante más de una semana, el Festival Internacional de Danza (FID) presenta una programación que cruza generaciones, disciplinas y distintas maneras de entender el movimiento.

El FID edición 29: “Cuerpos presentes: el futuro se baila ahora” (Alfonso Hernandez Martinez)

El FID llega a su edición 29 con el lema “Cuerpos presentes: el futuro se baila ahora” y una selección de 26 propuestas provenientes de cuatro países. Del 3 al 10 de octubre habrá funciones, obras emergentes, videodanza, talleres, una residencia y encuentros que llevarán la danza a distintos espacios de Guadalajara y sus alrededores.

La primera parada será el Teatro Degollado, donde el sábado 3 de octubre se presentará “Sea of Silence”, de la creadora uruguaya Tamara Cubas. La pieza reúne a siete mujeres de Uruguay, Egipto, México, Chile, Nigeria, Indonesia y Brasil para explorar las experiencias de mujeres migrantes a través de sus lenguas, cantos, ritos y movimientos.

El festival también quiere que la danza salga de los escenarios habituales. Por eso habrá actividades en el Museo de Arte de Zapopan, Tatara Espacio Creativo, en Etzatlán, y el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, en Ajijic. La videodanza tendrá un espacio especial con ocho obras que podrán verse como instalación en Etzatlán y en funciones programadas en Guadalajara.

Entre las propuestas aparecen “Saaf el síndrome”, “Danubio”, “Alumbrar, danza de la partería”, “Lo tangible”, “Mazoyiwua”, “Tempestad, dispositivo para sobrevivir” y “Jigsaw, Fragmentos de Identidad”. Son trabajos que llevan el movimiento hacia temas como la identidad, la memoria, la diversidad, las tradiciones y los procesos comunitarios.

Y para quienes prefieren participar en lugar de solamente mirar, el programa tiene opciones desde antes de que comiencen las funciones. El 28 de septiembre arrancarán el taller “Creación para las Artes Escénicas y el Performance”, de Rafael Hernández Ramos, y la Residencia Proyecto Mañana, de Samantha Nevárez. También habrá clases, sesiones de intercambio y conversatorios.

La tecnología tampoco se queda fuera. Algunas de las piezas seleccionadas exploran la inteligencia artificial, el mapeo y las tecnologías interactivas, mientras otras dialogan con la música en vivo, el teatro físico, la escritura, la partería tradicional y la cosmovisión yoreme.

Para cerrar, el sábado 10 de octubre el Teatro Degollado recibirá “En Código Bolero”, de la compañía A poc A poc, con dirección y coreografía de Jaime Camarena.

Con opciones gratuitas y boletos accesibles, el FID plantea una semana para acercarse a la danza sin necesidad de saber de danza: basta con tener curiosidad y ganas de mirar cómo un cuerpo puede contar una historia, provocar una pregunta o simplemente ocupar el espacio de otra manera.

El FID edición 29: “Cuerpos presentes: el futuro se baila ahora” (Alfonso Hernandez Martinez)

Datos

XXIX Festival Internacional de Danza

Cuándo: del 3 al 10 de octubre. Actividades formativas desde el 28 de septiembre.

del 3 al 10 de octubre. Actividades formativas desde el 28 de septiembre. Dónde: Guadalajara, Zapopan, Etzatlán y Ajijic.

Guadalajara, Zapopan, Etzatlán y Ajijic. Apertura: “Sea of Silence” , 3 de octubre, 20:00 horas, Teatro Degollado. Entrada general: 100 pesos.

, 3 de octubre, 20:00 horas, Teatro Degollado. Entrada general: 100 pesos. Clausura: “En Código Bolero” , 10 de octubre, 20:00 horas, Teatro Degollado. Entrada general: 100 pesos.

, 10 de octubre, 20:00 horas, Teatro Degollado. Entrada general: 100 pesos. Boletos: la mayoría de las funciones tendrán un costo general de 50 pesos; algunas actividades serán gratuitas o requerirán registro previo.

la mayoría de las funciones tendrán un costo general de 50 pesos; algunas actividades serán gratuitas o requerirán registro previo. Videodanza: instalación del 3 al 11 de octubre en Etzatlán, además de funciones en CUAAD, Colmena Agua Azul y Cineteca FICG.

Para Saber:

La programación completa puede consultarse en:

https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/carteleras/xxix-festival-internacional-de-danza

Numeralia: