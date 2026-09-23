Karla Jáuregui recibe premio internacional por restauración del Monumento a la Patria

La restauración del Monumento a la Patria, uno de los símbolos urbanos de Guadalajara, recibió reconocimiento internacional. El proyecto “Madre Patria: La Restauración”, encabezado por la tapatía Karla Jáuregui Arreola, directora general de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), fue distinguido con el IIC Keck Award 2026, otorgado por el International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC).

Proyecto “Madre Patria: La Restauración”, encabezado por Karla Jáuregui Arreola, Directora general de la ECRO

El proyecto fue seleccionado entre 10 trabajos procedentes de distintas partes del mundo, en un proceso que combinó, en partes iguales, la valoración de un jurado integrado por especialistas y la votación del público.

La intervención documenta los trabajos de conservación y restauración realizados en 2024 a la escultura de La Patria, ubicada en la hoy denominada Glorieta de las y los Desaparecidos. El monumento, situado a casi 48 metros de altura, había sufrido daños tras el impacto de un rayo en la cabeza de la figura, lo que provocó la fragmentación de elementos de piedra y comprometió su estabilidad.

Proyecto “Madre Patria: La Restauración”, encabezado por Karla Jáuregui Arreola, Directora general de la ECRO

Pero la restauración planteó un reto que fue más allá de la parte técnica. Antes de intervenir la escultura, el equipo realizó trabajos preliminares y estableció un diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas que utilizan este espacio como sitio de protesta, encuentro y memoria.

En ese proceso, las fotografías, pancartas, mosaicos y otras expresiones colocadas en el monumento fueron consideradas manifestaciones de la memoria contemporánea y parte de los valores que actualmente tiene este espacio, en lugar de elementos ajenos que debían ser retirados.

Proyecto “Madre Patria: La Restauración”, encabezado por Karla Jáuregui Arreola, Directora general de la ECRO

Jáuregui Arreola ha señalado que el patrimonio cultural pertenece a quienes lo valoran, lo utilizan y lo cuidan, y que los monumentos y espacios urbanos no permanecen estáticos, sino que transforman sus significados y adquieren nuevos valores con el paso del tiempo.

El proceso de restauración quedó registrado en un documental de alrededor de 20 minutos, en el que participan especialistas y colectivos vinculados con el espacio. Este material fue presentado posteriormente ante el IIC como parte de la participación en el IIC Keck Award 2026.

Proyecto “Madre Patria: La Restauración”, encabezado por Karla Jáuregui Arreola, Directora general de la ECRO

Para la directora de la ECRO, el reconocimiento distingue tanto el trabajo realizado en la intervención como la labor de formación profesional de la institución, además de representar un logro para Guadalajara y para la conservación del patrimonio cultural en México.

El premio pone así en el ámbito internacional una intervención que combinó criterios técnicos y metodológicos de restauración con una mirada hacia los usos, significados y formas de apropiación que los monumentos adquieren en el espacio público.