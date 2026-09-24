Este jueves 24 de septiembre el doctor y licenciado en filosofía José de Jesús Camacho Medina expondrá una conferencia titulada “¿Para qué escribir canciones si la IA hasta las canta como Bad Bunny?”. La cita es en la Biblioteca Central Estatal “Ramón García Ruiz”, ubicada en Calle González Ortega número 679, en el Centro de Guadalajara.

Ciclo de conferencias

El tema forma parte del ciclo de conferencias “Nos encanta hablar de arte”, en las que no sólo se abordan la literatura, sino otros variados aspectos de la cultura y las cuales surgieron a principios de este 2026, en una charla casual entre la escritora Guadalupe Ángeles y la profesora Reyna Hernández Haro.

¿Para qué escribir canciones si la IA hasta las canta como Bad Bunny?" inicialmente estaba programada para realizarse la semana pasada pero se pospuso para este 24 de septiembre.

El ponente es licenciado en filosofía por la Universidad de Guadalajara, profesor de la asignatura de Español en secundaria y cuenta con un doctorado.

Es especialista en rap y hip hop con letras profundas y fue uno de los ganadores del concurso #CervantesEnRap, en la que se improvisaron canciones del género con versos de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra.

También participó en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, en España, rapeando con las letras del autor de Don Quijote de la Mancha.

Oriundo de la Colonia Alcalde Barranquitas, de Guadalajara, Jesús Camacho, se relacionó con amigos que estuvieron internados en centros correccionales pero que se reunían para rapear con interés por la literatura.

"Para qué escribir canciones si la IA hasta las canta como Bad Bunny". Conferencia este jueves pic.twitter.com/RrNsdrOS4G — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) September 24, 2026

LAS SIGUIENTES CONFERENCIAS

Como parte del ciclo de conferencias “Nos encanta hablar de arte”, se presentarán los siguientes temas en lo que resta de 2026:

- Primero de octubre Guillermo Ochoa Rodríguez hablará sobre “Poesía y reacción” (Lugar Biblioteca Central)

- 22 de octubre Laura Serrano Zenteno tendrá su participación al hablar sobre “El cuerpo ilustrado: cuando la medicina necesitó del arte”(Lugar Ortográfika)

- 29 de octubre Raúl Bañuelos dictará “El antitaller de Poesía César Vallejo, Metodología” (Lugar Ortográfika)

- 5 de noviembre Óscar Kaleb Gómez Gutiérrez ofrecerá “La relación entre la poesía y la música” (Lugar Biblioteca Central)

- 19 de noviembre, el poeta Luis Fernando Rangel disertará sobre el tema “Lo siento, sheriff, yo no sé cantar: el corrido como estrategia narrativa en la literatura mexicana contemporánea” (Lugar Biblioteca Central)

DOMICILIOS Y HORARIOS.

Biblioteca Central Estatal “Ramón García Ruiz”, Calle González Ortega número 679, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. CP 44200.

Ortográfika Cafetería Cultural, Calle Juan Álvarez número 620, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. CP 44100.

Todas las conferencias son a las 6:00 pm.

Entrada libre.