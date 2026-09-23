MUSA celebra 32 años como espacio para encontrarse con el arte

El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara llega a su aniversario número 32 con una celebración que busca reconocer su vínculo con el público.

Para comenzar los festejos, el recinto lanzó El MUSA eres tú, una activación fotográfica colectiva que invita a quienes han pasado por sus salas, exposiciones y actividades a compartir alguna imagen que conserve un momento especial vivido en el museo.

Las fotografías recibidas serán reunidas en una composición que dará forma a un mosaico con la imagen de la fachada del MUSA. La pieza será colocada en uno de los muros interiores del recinto y se develará el viernes 9 de octubre, un día antes de que el museo cumpla oficialmente 32 años.

La propuesta convierte así las memorias de sus visitantes en parte de la celebración y, de paso, recuerda que un espacio dedicado al arte también se construye con las experiencias de quienes lo habitan, lo recorren y regresan a sus salas.

La celebración continuará durante octubre con distintas actividades. El viernes 16 se realizará una Noche de museo, que permitirá extender el horario de visita hasta las 21:00 horas, con último acceso a las 20:30. También habrá recorridos guiados por las exposiciones, nuevas ediciones de Café estético y otras propuestas que se anunciarán próximamente a través de las redes sociales del museo.

Con más de tres décadas de historia, el MUSA mantiene su vocación como uno de los espacios universitarios dedicados a acercar distintas expresiones artísticas al público. Su edificio, ubicado en Avenida Juárez, forma parte además del paisaje cultural de Guadalajara y sus salas son escenario constante de exposiciones y actividades alrededor del arte.

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