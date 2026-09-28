Con las manos moldeamos el barro y con el corazón el amor, legado inmortal de José García Antonio en la Feria Xcaret 2026

No tuve ningún maestro en el oficio, pero Dios me dio la luz del alma; al perder los ojos físicos, el tacto se convirtió en mirada para seguir esculpiendo la vida y la familia junto a mi princesa Teresita: el Señor de las Sirenas. —

Maestra Reina Teresita Manos que Ven La Maestra Reina Teresita, princesa como le llama su esposo el Maestro José Garcia Antonio, es los ojos, el corazón y la administradora del "Señor de las Sirenas". (Gerardo González Acosta)

En el corazón de la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2026, el auditorio de la Hacienda Henequenera fue testigo de una de las cátedras de resiliencia humana y maestría artística más conmovedoras de la cultura nacional.

El célebre escultor oaxaqueño José García Antonio, conocido internacionalmente como “El Señor de las Sirenas”, ofreció la conferencia magistral “Manos que Ven”, acompañado por su esposa, la Maestra Santa Reina Teresita Mendoza.

A sus 80 años de edad, el creador originario de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, cautivó a la audiencia ante la cual compartió cómo la pérdida total de la visión no frenó su vocación, sino que agudizó su genio creador a través del tacto y la memoria viva.

La Ceguera, Renacer Artístico y el Pilar del Amor

Iniciado en el juego del barro a los ocho años en los arroyuelos de su pueblo, García Antonio comenzó formalmente su labor profesional a los 23 años al esculpir una estatura de Cantinflas, el cómico, por encargo de su cuñado.

Luego seguiría realizando efigies tradicionales hasta que a los 55 años, un glaucoma severo le apagó la vista en apenas 30 días.

Lejos de rendirse, el ejemplar artesano transformó la adversidad en un renacimiento estético.

“No llores, princesa; yo soy la cabeza del hogar y seguiré trabajando para proveer”, le dijo a su princesa Teresita, quien desde entonces se convirtió en sus ojos, su musa y su administradora en el taller familiar.

Desde hace 25 años, la pareja trabaja en una simbiosis perfecta; el Maestro moldea la masa volumétricamediante el tacto y el recuerdo de su juventud, mientras Teresita añade los acabados finos, la vestimenta y los detalles decorativos a cada obra.

Las Sirenas de Barro y el Amor Conyugal

Inspirado en los cuentos de seres marinos que su madre le relataba en la infancia, el Maestro adaptó la mitología a la alfarería oaxaqueña, creando obras emblemáticas como “Romance en el mar” y “Boda en el mar”, esculturas que simbolizan la unión conyugal.

Durante su conferencia, el artista se refirió entrañablemente a su Esposa como “Princesa Magnolia Pechos de Oro” y “Flor de Acero”, para destacar la fortaleza de la mujer para sostener los cimientos de la familiaen momentos de profunda prueba médica y económica.

“El éxito estriba en valorar el estar vivos y trabajar con determinación mientras haya aliento”, afirmó el escultor, quien enfatizó la importancia de la fe, la lectura de las Sagradas Escrituras y el compromiso maduro en la pareja contemporánea.

La Prueba del Glaucoma, Renacer del Oficio

La Maestra Teresita relató que tras 9 años de casados y con tres hijos pequeños, el Maestro comenzó con síntomas de glaucoma.

Pese a consultar varios médicos, la enfermedad avanzó y en un mes el maestro perdió la visión por completo, se le apagó la vista.

Ante la incertidumbre, Teresita volvió temporalmente a vender guacamote (yuca) en los mercados para sostener al hogar; sin embargo, el Maestro la reconfortó diciéndol; “no llores, princesa, yo soy el hombre, la cabeza del hogar y tengo que trabajar para que comas tú y mis hijos; tú eres el corazón de la familia”.

Alentados por el mensaje de fe de una pareja de visitantes de Japón y el impulso de turistas de Estados Unidos, el Maestro decidió retomar el barro usando el tacto. Su primera pieza sin vista fue un pequeño burrito con canastos; desde entonces, llevan 25 años elaborando todas sus esculturas en pareja, donde él moldea la figura y Teresita realiza la decoración detallada y los finos acabados.

Tres Generaciones Artesanas y el Legado

Maestro José Garcia Antonio y Crónica En la entrevista con Crónica, luego de su conferencia magistral, el Maestro explicó que a sus 80 años de edad, moldea piezas de gran formato guiado únicamente por el tacto, la memoria y el oído. (Paola García )

El legado de la dinastía García Mendoza trasciende la barrera del tiempo pues sus tres hijos, Reina Ester, Sara Ernestina y José Miguel, consolidaron ya sus trayectorias reconocidas en la plástica popular, con el perfeccionamiento de sus estilos, que van desde las mujeres-árbol hasta el bruñido de gran formato.

También sus nietos Daniel y Lucero continúan la tradición en el taller “Manos que Ven”; con tan solo 13 años, una de sus nietas ya imparte talleres de moldeado, encarnando el relevo generacional que promueve la Feria Xcaret de Arte Popular.

La Directora Ejecutiva de Grupo Xcaret, Elizabeth Lugo, dijo en exclusiva a Crónica que el 33 por cientode los Maestros Artesanos participantes en la feria transmite activamente sus conocimientos a aprendices.

Explicó que la exposición reúne a 31 grandes maestros con décadas de trayectoria junto a 80 nuevos Maestros, para garantizar que las historias, técnicas y visiones del mundo sigan vivas frente a las dinámicas del mundo digital.

Derecho Colectivo para Preservar el Arte

La senadora Susana Harp explicó a Crónica que los jóvenes son los mejores depositarios para salvaguardar el conocimiento ancestral, pero subrayó que para lograrlo se les debe garantizar que puedan vivir con dignidad del oficio heredado de sus padres y abuelitos, contando con espacios de venta justa sin regateo.

La legisladora por Oaxaca recordó cómo hizo la primera ley para evitar los plagios contra los y las artesanas textileras, a manos de marcas como Louis Vuitton, Carolina Herrera, e Isabel Marant; por ello creó el concepto Derecho Colectivo que protege a la comunidad en su identidad y producción.

Por su parte, organismos como la UNESCO y el Poder Legislativo coincidieron en que el producto artesanal representa la mitad de la historia; es el legado intangible de conocimientos comunitarios el verdadero tesoro que debe protegerse sin regateo.

Autoestima y Dignidad para Juventud Creadora

En su mensaje final dirigido a los jóvenes, el Maestro José les llamó a cultivar la autoestima como la fuerza primordial para superar las adversidades físicas y sociales; les planteó abrazar caminos de trabajo digno.

La participación del “Señor de las Sirenas” en Xcaret reafirmó que el arte popular mexicano reside en la belleza formal de la materia a moldear, y en la grandeza espiritual de quienes lo esculpen con el alma.

Con las manos moldeamos el barro y con el corazón el amor, legado inmortal de José García Antonio en la Feria Xcaret 2026