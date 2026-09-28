Penguin Randon House House Mondadori prsentará demanda de nulidad por el caso del libro “Todo a la luz”

Editorial. La editorial Penguin Random House .

La editorial Penguin Random House (PRH) considera que la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de retirar el libro “Todo a la luz” de Karla de la Cuesta (publicado en 2024 bajo el sello Grijalbo) por el uso del nombre y la imagen de Gloria Trevi es un acto de censura, que afecta la libertad de expresión, así como el derecho a la información.

Por ello, este lunes, la editorial anunció la presentación de una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que éste ya admitió y concedió medidas cautelares.

“El IMPI impuso la máxima multa que le permitía la legislación y dio esta orden abstracta y a futuro de que la editorial no vuelva nunca a mencionar la artista ni a utilizar su fotografía, si no cuenta con su autorización”, informó el Dr. Eduardo de la Parra, abogado que lleva este litigio por parte de PRH.

En conferencia de prensa, el abogado apuntó que gracias a la respuesta del Tribunal Federal, “provisionalmente la resolución no surte efectos y no se considera cosa juzgada, entonces, en lo que se sigue este juicio, la resolución carece de efecto alguno”.

LA PUGNA EDITORIAL

Dos años después de la resolución definitiva del IMPI, en la que ya reconocía a Gloria Trevi como una figura de interés público y que impedir la circulación de la obra afectaba el derecho de la sociedad a recibir información, este 2026, “sin explicación alguna revirtió ese criterio y determinó que se prohibía y que pedía el retiro inmediato de los libros por afectar la propia imagen de Gloria Trevi”, según relató la gerente legal y de derechos de autor de PRH, Quetzalli de la Concha.

“Sin más argumentos, atropellando si se trata de un tema de interés público, atropellando si se trata de libertad de expresión, atropellando cualquier derecho y sin mayor explicación, porque no hay explicación, es simplemente un acto de censura”, continuó.

Quetzalli de la Concha resaltó que el nombre y la imagen de Gloria Trevi son parte de un expediente penal y en el libro se reproducen fotografías del expediente provenientes de periódicos, ya que fueron noticias públicas en su momento.

“De ninguna manera y bajo ningún criterio nos interesa utilizar el nombre artístico de Gloria Trevi, pero es innegable que formó parte de noticias de relevancia de interés público, de interés social, de relevancia para el derecho a la información, para toda la sociedad y eso es lo único que se reproduce de su imagen en este libro, fotografías de noticias que se pueden encontrar en los diarios en la hemeroteca y en el expediente judicial”, agregó.

“Hace apenas unas semanas estábamos con el tema de tasa cero, de precio único, la problemática de las librerías y lo atendimos como Cámara porque es un asunto que atañe a nuestros afiliados. El día de hoy estamos sumamente preocupados por este tema de libertad de publicación y de un posible caso de censura”, expresó por su parte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Diego Echeverría Cepeda.

Aseguró que la CANIEM está comprometida con la libertad de publicación, el combate a la censura y la libertad de las ideas.

“Somos cerca de 200 afiliados, cada uno con ideas, publicaciones y catálogos diferentes, de todos los colores, de todas las filias y fobias, desde la editorial más pequeña o unipersonal hasta grandes corporaciones y siempre hemos defendido la libertad de publicación y la libertad de expresión, lo que continuaremos haciendo y hoy nos sumamos a la preocupación de Penguin Random House por este asunto en particular”, agregó.

DESCRIPCIÓN DEL LIBRO

De acuerdo con la página de PRH, “Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad” (Grijalbo, 2024) se remonta 1989, cuando la industria del espectáculo posicionó a Gloria Trevi como un fenómeno musical que marcaría la historia del entretenimiento mexicano, con una irreverencia no vista en los escenarios hasta ese momento.

“Pero lo que no se analizaba —porque no se sabía a fondo, estaba escondido de manera perspicaz o no estábamos preparados como sociedad para entenderlo— es que detrás se encontraba tal vez uno de los casos más crueles de la historia del espectáculo, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero”.

“Karla de la Cuesta fue una de las víctimas de abuso y explotación. Hoy desde una tribuna distinta, como abogada, activista y con la experiencia de haber estudiado por años múltiples casos de víctimas de estos delitos, tuvo acceso al expediente judicial completo —casi una tonelada de fojas— del caso en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas, y con ello expone en este libro una radiografía precisa de los abusos, torturas, esclavitud y explotación que vivieron más de 40 adolescentes y jóvenes”.

“El viaje de Karla desde la total indefensión hasta la supervivencia es un testimonio de la resiliencia del ser humano. Todo a la luz no busca sólo alzar la voz en forma de denuncia, sino también servir de apoyo para quienes viven una situación similar; este libro es un poderoso recordatorio de la importancia de hablar en contra del abuso y reclamar frente a la opresión”.