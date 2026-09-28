Visitas nocturnas a museos incrementan hasta 393%, ¿Cuál es el más visitado?

Museos Conciertos, talleres, visitas guiadas y exposiciones especiales, entre otras actividades gratuitas o a menor costo, forman parte de estas jornadas. (Especial)

Las actividades nocturnas que realizan los museos de la Ciudad de México el último miércoles de cada mes también modifican los patrones de movilidad, esto se incrementa cuando hay Noches de Museo en la CDMX.

¿Qué museo incrementó visitas en Noche de Museos?

Durante estas jornadas, los viajes en DiDi hacia y desde algunos recintos registraron incrementos de hasta 393%, según datos de la plataforma.

Uno de los casos más destacados fue el Museo Franz Mayer, donde los viajes hacia el recinto aumentaron un 146%, mientras que los trayectos de regreso hacia otros destinos crecieron un 393%, en comparación con un miércoles promedio.

El último miércoles de cada mes, distintos museos de la capital extienden sus horarios y ofrecen una agenda especial para que las personas puedan disfrutar de su oferta cultural entre semana.

Conciertos, talleres, visitas guiadas y exposiciones especiales, entre otras actividades gratuitas o a menor costo, forman parte de estas jornadas. Durante estas fechas, miles de usuarios utilizan DiDi para llegar a estos recintos, regresar a casa o continuar su recorrido hacia otros puntos de la capital.

¿Cuántos museos hay en la CMDX?

Con 166 museos, la capital del país se posiciona como la segunda ciudad del mundo con mayor cantidad de estos espacios , detrás de Londres, y ofrece una amplia agenda de actividades para disfrutar de su oferta cultural.

A nivel general, los museos de la Ciudad de México convocan a millones de visitantes: durante 2025, casi 26 millones de personas visitaron alguno de estos espacios, lo que representa el 49.4% de las visitas registradas a nivel nacional, de acuerdo con datos del INEGI .

Esta alta afluencia también se refleja en la movilidad: según datos de DiDi, los sábados son el día de mayor demanda de viajes hacia y desde estos recintos, al concentrar, en promedio, 17% de los viajes registrados durante la semana.

Otros datos relevantes de la Noche de Museos

Museos con más trayectos:

El Top con mayor número de viajes de DiDi es encabezado por el Museo Jumex y el Museo Soumaya, en segundo lugar el Museo Yancuic, y finalmente el Museo Nacional de las Culturas Populares, el Museo Nacional de Antropología y el Museo Anahuacalli.

El Museo Jumex y el Museo Soumaya, en Polanco, concentran el 31% de los viajes totales como destino y el 24% de los viajes de regreso en las fechas analizadas.

En segundo puesto destaca el Museo Yancuic, en Iztapalapa, que representa el 23% de los trayectos en DiDI desde este punto de partida y el 15% de los viajes como destino, el espacio ha realizado eventos de gran popularidad como homenajes a José José y Juan Gabriel.

Por su parte, el Franz Mayer registró el día con un mayor crecimiento general, con un aumento porcentual del 262% en los viajes hacia el museo durante el 25 de marzo, que se celebró un evento de moda mexicana meximalista.

Distribución de los trayectos:

Las alcaldías con mayor demanda general de viajes de ida y vuelta en DiDi hacia estos espacios son lideradas por Miguel Hidalgo, seguida de Coyoacán, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón e Iztapalapa.

Asimismo, las horas preferidas por los usuarios para llegar a los museos son de 12:00 a 13:00 horas; mientras que el regreso se concentra entre las 17:00 y las 18:00 horas.

En el periodo analizado en 2026, los últimos miércoles del mes con mayor número de trayectos hacia los museos fueron la noche de junio (con un incremento del 75%) y la de febrero (+74%); mientras que en los viajes de regreso destacaron la de enero (+32%) y la de julio (28%).

Estos datos son reflejo del interés creciente de la población capitalina por descubrir nuevos espacios culturales, asistir a actividades entre semana, así como el papel de la movilidad que permite a las personas trasladarse hacia las distintas actividades, regresar después de las mismas, así como conectarse desde DiDi con otros medios de transporte durante la noche o llegar directamente a otros destinos.