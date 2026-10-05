Futur Festival México abre Art Open Call 2026; ¿Cuáles son las bases de la convocatoria?

Art Open Call Art Open Call es una convocatoria internacional dirigida a artistas y colectivos mayores de 18 años. (Futur Festival)

El Futur Festival México invita a artistas y colectivos de todo el mundo a crear una pieza visual que forme parte de la identidad del evento, por lo que invita a todos aquellos interesados en ser parte de esta iniciativa.

¿Qué es el Art Open Call 2026 de Futur Festival?

Bajo el concepto Envision the FUTUR, se buscan propuestas que exploren la relación entre arte, cultura y música electrónica, y que contribuyan a construir la experiencia visual del público.

Las piezas seleccionadas se exhibirán durante FUTUR Festival México 2026 en Parque Fundidora, Monterrey, evaluadas por el equipo Creativo y de Experiencia de FUTUR Festival Italia.

¿Cuáles son las bases de la convocatoria del Art Open Call 2026?

Art Open Call 2026 es una convocatoria internacional dirigida a artistas y colectivos mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que quieran formar parte del universo visual del festival.

La propuesta consiste en crear una pieza de arte digital / animación de 15 segundos.

Las obras seleccionadas formarán parte de la exhibición oficial de FUTUR Festival México el 14 de noviembre en Parque Fundidora, Monterrey.

Convocatoria abierta hasta el 20 de octubre.

Resultados: 30 de octubre.

Toda la información y bases aquí: https://www.futurfestival.mx/open-call-digital-art⁠.

Los artistas seleccionados recibirán exhibición con crédito de autor, difusión nacional e internacional, cobertura de su proceso creativo, constancia de participación y 2 accesos VIP Premium.