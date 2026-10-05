Valerie Campos transforma el Sonido en Lienzo, en Seminario de Cultura Mexicana

La integración de las artes en la Educación Básica es elemental para que niños y jóvenes aprendan a percibir el mundo con todos sus sentidos, señala la Artista —

Valerie Campos Seminario de Cultura La muestra reúne 30 piezas creadas entre 2020 y 2026, e incluye por primera vez ensambles de cartón e intervenciones en los jardines del recinto de Polanco. (Gerardo González Acosta)

La artista plástica Valerie Campos presentó este sábado 3 de octubre su nueva exposición individual, Synæsthesia en el Seminario de Cultura Mexicana (SCM), que reúne 30 obras procedentes de cuatro cuerpos de trabajo creadas a lo largo de los últimos seis años de su trayectoria.

La selección reúne también sus tres series completadas más recientes y algunas obras del proyecto creativo que desarrolló, entre ellos un artefacto concebido ex profeso para el jardín del edificio del Seminario.

Synæsthesia revela su gran capacidad para examinar la relación entre diversas experiencias sensoriales al concebir la pintura a partir del sonido e invitar al espectador a convertirse en un agente activo que contemple las piezas utilizando todos sus sentidos.

En conversación exclusiva con Crónica, la talentosa creadora destacó la importancia de trascender las herramientas digitales y la Inteligencia Artificial (IA) a través de una profunda investigación de la historia del arte y el oficio tradicional.

La noción de Synæsthesia, simultaneidad sensorial o intersensorialidad, llevó a Valerie Campos a concebir el arte visual en los términos de la percepción sonora; el concepto curatorial de Erik Castillo propone una caracterización para el perfil artístico y la producción de la artista, que activa dos conceptos complementarios; pendularidad y transparencia.

Synæsthesia ofrece una selección de obra, pintura, dibujo, ensamblaje, producida por la artista en el periodo 2020 - 2026.

Promoción Cultural y Educación Básica

Como promotora cultural, Valerie Campos explicó que también difunde contenidos didácticos sobre creadores contemporáneos y fomenta la educación artística en las escuelas para enriquecer el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

De acuerdo con la singular trayectoria de la artista plástica, la educación artística desde la enseñanza básica y el apoyo a las nuevas generaciones de creadores son pilares fundamentales para el desarrollo individual y el bienestar social.

Dijo que la instrucción artística temprana fomenta el desarrollo de la sensibilidad visual y sensorial; “la integración de la enseñanza de las artes, pintura, música y literatura en la Educación Básica es elemental para que niños y jóvenes aprendan a percibir el mundo utilizando todos sus sentidos”.

Explicó que frente al consumo excesivo de contenidos en pantallas y dispositivos digitales, la vivencia directa del arte ofrece un espacio para estimular la reflexión, la escucha y el desarrollo integral del ser humano.

Valerie Campos confío al reportero su experiencia personal para ilustrar el valor del estímulo temprano; narró que su propia Abuela, María Elena Chabolla García, a quien debe toda su formación artística, incentivó su disciplina artística desde niña encargándole reproducciones de obras clásicas, convirtiéndose en su primera formadora y también coleccionista.

“Siempre quise pintar y la única manera en la que estaba quietecita era haciendo obras en la casa, mi Abuela fue mi primera coleccionista, me encargaba réplicas de Goya, de Matisse y de todos; yo me ponía a hacerle copias fieles, que no estaban nada mal por cierto, para estar tranquila porque fui una niña que se portaba muy mal en la escuela, y ella me tenía pintando todos los días”, recordó alegre.

El Arte, Vehículo de Retribución Social

Synaesthesia Seminario de Cultura Mexicana A través de la plataforma gratuita Vaiven Colectors, la pintora busca acercar los procesos del arte contemporáneo a las aulas de Educación Básica y Media Superior. (Gerardo González Acosta)

Valerie Campos también habló de lo aprendido bajo las enseñanzas del Maestro Francisco Toledo sobre la retribución social; “los artistas deben actuar como participantes activos en la sociedad y vehículos de conocimiento que acerquen la cultura a la comunidad”.

Explicó que como parte de esta labor, creó la la plataforma gratuita Vaiven Colectors, que pone a disposición de escuelas, preparatorias y universidades, documentales en alta calidad sobre los procesos de trabajo de artistas contemporáneos, para que los estudiantes entiendan y vean

La plataforma gratuita es una alternativa de elevada calidad y contenidos para el arte contemporáneo de México a través de actividades de difusión, promoción, educación y desarrollo cultural.

Enseguida, la especialista plástica habló sobre lo que muy pocos artistas y funcionarios hablan, el reconocimiento del arte urbano y juvenil.

“Los jóvenes que se expresan a través del graffiti y el arte callejero poseen lenguajes y códigos propiosque deben ser escuchados e integrados en lugar de marginarse”, afirmó.

Planteó que para transformar esa inquietud inicial en un camino de desarrollo artístico sólido, es necesario “brindarles muros, financiamiento para insumos y el acompañamiento de convocatorias y curadurías profesionales”.

Resaltó la necesidad de apoyar a las nuevas generaciones, “y de manera muy especial a las mujeres artistas para superar estereotipos o dudas familiares y dedicarse plenamente a su propia vocación”.

Recordó que cuando le dijo a su Abuela que quería ser pintora, ella le dijo “¡No! ¿Cómo crees? No, no; esto es un es un trabajo no te va a pagar las horas que te tardes pintando”.

Dijo que de todas formas lo hizo y así surgió la gran pintora y artista Valerie Campos.

“Pero ahí estaba ella, aterrada de que después ya lo tomara yo tan en serio y me quisiera dedicar a pintar; en realidad crecí con mi Abuela y a ella le agradezco toda mi formación artística”, evocó con emoción en su voz.

Para la creadora, esta una historia que puede enseñar algo a los Padres o Abuelos que tienden a querer desviar el talento de un hijo o nieta cuando expresa su deseo por dedicarse profesionalmente al arte; hay que apoyarles.

Del Sonido a la Pintura

Valerie Campos habló también sobre los ejes principales de su propuesta artística en Synæsthesia, que integran la exploración sobre cómo se conectan distintas experiencias sensoriales.

Plantea la pregunta de si una pintura puede escucharse y utiliza conceptos de la música como la armonía, el contraste, la composición, las pausas, las tesituras y los silencios, como modelo para organizar los elementos sobre el lienzo.

La artista explicó que evita dar significados preconcebidos “para no romper el misterio; que el visitante no sea un receptor pasivo, sino que active todos sus sentidos para construir su propia experiencia e interpretación individual.

Además de la obra pictórica, dijo que la muestra destaca por incluir por primera vez esculturas elaboradas con ensambles de cartón, así como una intervención en el muro del jardín del Seminario a través de una reproducción en vinil de una pieza original.

¿Cómo y Cuando Disfrutarla?

Synæsthesia podrá visitarse del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2026 en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, ubicada en Masaryk 526, Polanco, CDMX.

La entrada es gratuita y el horario de visita es de martes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas.

Valerie Campos transforma el Sonido en Lienzo, en Seminario de Cultura Mexicana