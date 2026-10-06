La poeta mexicana Yanni Esmeralda Romero Patrón es galardonada con el Premio a la Creación Joven 2026

Poeta. La poeta mexicana Yanni Esmeralda Romero Patrón.

La poeta mexicana Yanni Esmeralda Romero Patrón (Mérida, Yucatán, 1998) fue galardonada este martes con el Premio a la Creación Joven 2026, que concede la española Fundación Loewe, por su obra ‘Gardenias de Tepito’.

El Premio a la Creación Joven, creado para fomentar el talento literario joven, está abierto a obras escritas por menores de 33 años de cualquier nacionalidad, y está dotado con 12.000 euros y la publicación del libro en la colección Visor.

De ‘Gardenias de Tepito’, el poeta y miembro del jurado Luis Antonio de Villena destacó “su singularidad y su carácter profundamente joven, abordando la metamorfosis y la transformación a través de la historia de un equipo de fútbol formado por personas trans”.

“Mediante poemas breves y ágiles, el libro adopta la estructura de los noventa minutos de un partido y convierte el juego en el marco de un proceso de cambio, identidad y llegada”.Por otra parte, el poeta español Francisco Ramírez López (Lepe, Huelva, 1963) fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2026, uno de los más prestigiosos de este género, por su obra ‘Cuatro clavos’.

El jurado, en palabras de uno de sus miembros, el poeta Juan Antonio González Iglesias, destacó del libro ganador “la riqueza del lenguaje y la singularidad con que el poemario recurre a la simbología cristiana y a la tradición clásica para reflexionar sobre el dolor y el mal en el mundo contemporáneo”.

El Premio Internacional de Poesía, que se concede anualmente a una colección inédita de poesía en español, está abierto a autores de cualquier edad y nacionalidad y está dotado con 30.000 euros y la publicación del libro en la editorial Visor.

El Jurado del XXXIX Premio Internacional de Poesía que falló este martes el galardón estuvo presidido por Víctor García de la Concha, exdirector de la Real Academia Española.La edición de este año recibió más de 3.200 obras procedentes de 49 países, y los autores menores de 33 años representaron el 22 % de los participantes.