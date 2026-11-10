RBA lleva los grandes clásicos de la literatura a México con la colección Gredos: obras completas y ediciones de lujo

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La literatura clásica mantiene su vigencia más allá de las aulas y las lecturas obligatorias. Con esa convicción, RBA México lanzó la colección Grandes autores de la literatura, bajo el prestigioso sello Gredos, una propuesta que busca reunir en una misma biblioteca algunas de las obras fundamentales de la tradición literaria universal. La iniciativa retoma la experiencia de la colección Grandes Pensadores, que tuvo una respuesta favorable en el mercado mexicano, y apuesta por ejemplares de pasta dura, acabados especiales y textos íntegros. Para Adolfo Rodríguez, director general de RBA México, el objetivo es ofrecer libros que puedan convertirse tanto en una puerta de entrada para nuevos lectores como en piezas de colección para quienes ya cuentan con una biblioteca propia.

Gredos y las obras completas: recuperar los clásicos para nuevos lectores

La decisión de llevar esta colección a México respondió a distintos factores. De acuerdo con Adolfo Rodríguez, uno de los antecedentes más importantes fue el desempeño de Grandes Pensadores, proyecto que RBA ha presentado en seis ocasiones y que, según explicó, ha registrado una respuesta positiva en cada lanzamiento.

A esa experiencia se sumó el renovado interés por las historias clásicas y su presencia en la cultura popular, particularmente a través de las adaptaciones cinematográficas. El directivo recordó que la editorial comenzó a considerar el proyecto a principios de año, cuando observó el auge de producciones relacionadas con obras fundamentales de la literatura, entre ellas las distintas aproximaciones audiovisuales a La Odisea.

“Dijimos: bueno, yo creo que es momento de que salgamos también nosotros con esta colección”, explicó. La intención fue aprovechar ese interés para acercar los textos originales a lectores que quizá conocieron primero las historias mediante el cine o las referencias culturales.

La planeación también tomó en cuenta el calendario comercial y académico. RBA consideró que el regreso a las universidades y preparatorias podía ser una oportunidad para presentar los volúmenes, sin limitar la colección exclusivamente a estudiantes. El público al que buscan llegar incluye jóvenes, académicos, lectores habituales y coleccionistas interesados en reunir las grandes obras de la literatura.

Uno de los rasgos centrales del proyecto es que ofrece obras completas en lugar de antologías o versiones resumidas. El primer volumen, dedicado a Miguel de Cervantes, supera las mil páginas, una extensión que refleja la decisión editorial de respetar la integridad de los textos.

Rodríguez señaló que esta característica responde tanto a la filosofía de Gredos como a la experiencia previa de RBA con Grandes Pensadores. “La colección de grandes pensadores fueron obras completas, o sea, esto también nos llevó a que esta también tendría que ser la misma”, comentó.

Para el directivo, el respaldo del sello Gredos es un elemento fundamental, pues se trata de una editorial con una tradición reconocida en la publicación de clásicos y materiales académicos. A ello se suman la selección de traducciones, el cuidado editorial y la presencia de autores de primer nivel, aspectos que buscan distinguir a la colección dentro de la oferta disponible en el mercado.

La elección de las traducciones y los materiales que acompañan cada título también forma parte de esa apuesta. Rodríguez destacó que la calidad de las versiones es uno de los puntos que la editorial procura preservar, pues considera que no se debe comprometer el trabajo de traducción cuando se presentan obras de esta relevancia.

“Gredos, si algo tiene, junto con otras editoriales, son estos grandes [...] en el tema de traducción, no jugar con esa parte, ofrecer algo de calidad”, afirmó. De esta manera, la colección pretende que el lector encuentre no solamente un texto reconocido, sino una edición respaldada por el trabajo editorial que caracteriza al sello.

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De Cervantes a Shakespeare: una biblioteca con autores fundamentales

La selección de títulos representa uno de los principales desafíos para el equipo editorial. Construir una colección de literatura universal implica decidir qué autores y obras pueden ofrecer un panorama amplio de distintas épocas, tradiciones y estilos, sin convertir el catálogo en una lista cerrada o limitada a los nombres más conocidos.

Rodríguez explicó que la selección se trabaja junto con el equipo editorial de España, donde se generan debates sobre los títulos que deben integrar la colección. Entre los autores mencionados se encuentran Homero, Cervantes, Tolstói, Dostoyevski, Jane Austen y las hermanas Brontë, además de William Shakespeare, cuyo volumen dedicado a las tragedias llegó como la cuarta entrega.

“Son los grandes de todos los tiempos. Yo creo que tampoco vamos a inventar el hilo negro, ya tenemos muy claro quiénes son”, señaló al referirse a la importancia de autores que han marcado la historia de la literatura.

La intención es combinar referentes fundamentales de la cultura occidental con figuras de la literatura europea moderna y contemporánea. Sin embargo, el directivo reconoció que la selección no es una tarea sencilla, pues también intervienen las discusiones y preferencias de los propios editores.

La colección busca que estos nombres no permanezcan asociados únicamente con los programas escolares. Para Rodríguez, el cine y las producciones audiovisuales pueden funcionar como un puente para despertar la curiosidad de los lectores jóvenes. Cuando una película recupera una historia clásica, puede provocar que el público quiera conocer el libro completo y acercarse a una obra que quizá antes le parecía demasiado extensa o difícil.

Como ejemplo, mencionó el interés que puede generar una adaptación de La Odisea. Una historia que llega primero a la pantalla puede llevar a los espectadores a buscar distintas ediciones del texto original, comparar versiones y descubrir aspectos que no aparecen en una película.

“Cuando lo llevas, en este caso, tenemos el claro ejemplo de La Odisea, la película de 1978”, comentó al explicar cómo una producción cinematográfica puede impulsar la búsqueda de los libros relacionados con ella. Para RBA, ese fenómeno representa una oportunidad para acercar a nuevos públicos a los clásicos, no desde la obligación académica, sino desde el interés que despierta una historia.

Otro aspecto que distingue la propuesta es su presentación física. Los ejemplares cuentan con pasta dura y acabados decorativos, como detalles dorados en las cubiertas y los lomos, elementos que buscan darles una presencia especial dentro de las bibliotecas personales.

Rodríguez explicó que RBA ha mantenido una tradición de publicaciones con encuadernación de tapa dura y que esta colección no podía quedarse atrás. La intención es que los libros sean atractivos tanto por su contenido como por su presentación, de modo que el lector tenga razones para conservarlos y reunir los distintos volúmenes.

“Son realmente una joya para tenerlos en una colección en casa”, expresó. Para el directivo, la calidad de las traducciones, los acabados y el precio deben funcionar en conjunto para ofrecer una propuesta competitiva.

Libros físicos, precios accesibles y el valor de coleccionar

En un mercado donde buena parte de la lectura también ocurre en dispositivos digitales, RBA mantiene su apuesta por el libro impreso. Para Rodríguez, la experiencia de tener físicamente una obra, conservarla y construir una biblioteca personal sigue teniendo un valor particular, especialmente cuando se trata de títulos que acompañan al lector durante distintas etapas de su vida.

El atractivo de la colección no se limita a su presentación. El directivo subrayó que el precio es otro de los factores que la editorial considera fundamentales. La intención es que los lectores puedan acceder a obras completas con traducciones cuidadas y acabados de calidad sin que el costo se convierta en una barrera.

Como ejemplo, mencionó el primer volumen dedicado a Cervantes, que se ofreció a 99.90 pesos en puestos de periódicos. También destacó que la distribución en puntos de venta cotidianos permite que las personas encuentren los ejemplares mientras realizan otras actividades, sin tener que acudir necesariamente a una librería especializada.

“Llegar con una obra de Cervantes a 99.90 en los periódicos es la otra parte también”, explicó. La estrategia busca que el lector pueda descubrir la colección de manera accesible y decidir si desea incorporarla a su biblioteca.

Rodríguez señaló que la propuesta también puede convivir con otras ediciones que los lectores ya tengan. No considera que adquirir un ejemplar de Gredos implique dejar de lado versiones de otros sellos editoriales. Por el contrario, reconoce que un lector puede tener distintas ediciones de Cervantes y aun así interesarse por sumar una nueva presentación a su colección.

“Yo quiero la de Gredos”, comentó al recordar que ha encontrado jóvenes interesados en adquirir los volúmenes incluso cuando ya cuentan con otras versiones de los mismos autores. El sello editorial, la presentación y el carácter coleccionable se convierten así en parte de la experiencia de lectura.

La cuarta entrega, dedicada a las tragedias de Shakespeare, ya se encontraba disponible al momento de la entrevista, con un precio anunciado de 199.90 pesos. Rodríguez indicó que los títulos pueden encontrarse en puestos de periódicos y establecimientos como Sanborns. También mencionó la posibilidad de adquirir los primeros volúmenes mediante la plataforma TuChopis.com, en caso de que algún lector no haya conseguido las entregas iniciales.

El directivo aprovechó para advertir sobre los precios elevados que pueden aparecer en la reventa. Aseguró que RBA realiza esfuerzos para mantener costos accesibles y que su intención es llegar directamente a los lectores con una oferta competitiva, por lo que recomendó revisar los canales de distribución de la editorial antes de pagar cantidades superiores en otros espacios.

Más allá de los resultados comerciales, Rodríguez considera que el propósito de la colección es contribuir a que los clásicos permanezcan presentes en los hogares. “Los clásicos nunca pasaron de moda, siempre estarán vigentes, hoy y siempre”, afirmó.

Su expectativa es que los volúmenes se conviertan en parte de las bibliotecas familiares y que puedan pasar de una generación a otra. También espera que su presentación motive conversaciones entre quienes ya conocen las obras y quienes se acercan a ellas por primera vez.

“Cuando tú llegas a la casa de algún amigo y ves su colección [...] dices: ¡guau! O sea, obras completas, están impresionantemente bonitas”, comentó. Ese es el legado que RBA busca construir: una colección que combine el valor literario de los clásicos con el atractivo de conservarlos y compartirlos.

Para Rodríguez, el proyecto representa una aportación más a la difusión de la literatura, con la intención de que cada lector encuentre un título que despierte su curiosidad y lo invite a seguir explorando. La apuesta de Gredos en México no consiste solamente en recuperar autores consagrados, sino en poner sus obras completas al alcance de públicos distintos y recordar que la literatura clásica todavía tiene un lugar en las bibliotecas y en la vida cotidiana.