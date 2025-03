Amanda Miguel: “Cantar es el regalo más grande del mundo que tengo”

La cantante Amanda Miguel (CUARTOSCURO/Edgar Negrete Lira/Edgar Negrete Lira)

La cantante Amanda Miguel rendirá homenaje a su fallecido esposo Diego Verdaguer, un momento bastante emotivo y personal que prepara la intérprete durante un concierto que se llevará a cabo este 6 de abril en el Coloso de Reforma, donde además festejará 45 años de carrera artística.

“Cantar es el regalo más grande del mundo que tengo, el poder cantar mis éxitos me da mucha vida, lo disfruto mucho y es algo que me llena el alma. Sigo viva, y puedo seguir cantando y gozando de la voz que dios me regalo”, expresó Amanda en conferencia de prensa, donde compartió todos los detalles de su presentación.

Este encuentro musical, marca el inicio de su gira Soy yo, misma que ha nombrado así, ya que considera tener un momento muy especial de ella con sus fans, compartiendo un momento entre amigos, al cantar sus temas y sus fans, al escucharlos. Este concepto al ser tan íntimo y de ella, no contará con invitados especiales.

“Es mi momento, el único que figura y que siempre ha estado y está presente en mi vida, es Diego, voy a dedicar un momento muy especial a él y a sus canciones. Hay una canción que les voy a presentar, aunque no la escribimos ni Diego ni yo, quiero que la escuchen todos en ese día tan especial, porque tiene un toque de ternura muy especial, tal y como lo tenía mi esposo”, contó.

Amanda considera que la música es el mejor alimento del alma, así lo ha vivido en carne propia desde la pérdida de su esposo, “por eso, no dejo de cantar, siento que es la forma que me ha mantenido a seguir viviendo y llevando mis días. La música puede sanar hasta los dolores más profundos del alma”, agregó.

Aprovecho el momento, para hacer una invitación al público a llevar una rosa blanca, ya que quiere hacerlos parte de un momento muy especial durante esta celebración. Así mismo, adelantó que se encuentra trabajando en el lanzamiento de un documental.

“Esto tiene que ver con el recorrido musical que ha sido parte de mi vida, yo he tenido una bonita carrera, y esas son las cosas que quiero compartir con el público que me ha acompañado todo este tiempo. Quiero llevar un mensaje positivo de que todo se puede lograr y no deben perder la fe”, concluyó.