¿Mickey Rourke está en bancarrota?: Esto es lo que se sabe de la situación financiera del actor

Mickey Rourke La imagen del actor de 73 años se hizo viral rápidamente y generó preocupación entre sus fans.

En las últimas horas, una imagen de Mickey Rourke ha circulado en redes sociales señalando que el actor estadounidense habría sido desalojado de su actual vivienda en Los Ángeles. La fotografía ha causado conmoción debido al aspecto del que alguna vez fue una estrella del cine de acción a sus 73 años y quién, según algunas versiones de internet, se encuentra actualmente en una situación de bancarrota. Esto es lo que se sabe.

¿Desalojaron a Micky Rourke de su casa en Los Ángeles?

De acuerdo con información de la revista People, Rourke recibió desde el pasado mes de diciembre de 2025 una notificación para pagar una multa de aproximadamente 60 mil dólares por alquileres retrasados para evitar el desalojo.

La situación económica de Rourke ha sido un tema recurrente en su trayectoria, quien ha señalado que ha tenido problemas de salud y mental y físicos provocados por problemas de adicciones, secuelas causadas por su trayectoria en el boxeo así como de la poca cercanía con sus familiares.

En meses pasados, se abrió una página de GoFundMe para solicitar ayuda económica para el actor. Sin embargo, resultó ser una estafa, ya que quienes la organizaron no contaban con el permiso de Rourke, quien, fue tajante en señalar que no buscaba aceptar dinero de caridad.

Ahora, este miércoles 20 de mayo, surgió una imagen del artista saliendo de su casa con una bolsa de Taco Bell, postura encorvada y sin pelo, lo que generó preocupación de sus fans debido a que comenzó el rumor de que estaba oficialmente en la bancarrota y había sido desalojada.

Sin embargo, hasta el momento, esto ha sido un rumor difundido en las redes sociales y que no ha sido confirmado ni por el propio actor ni por medios especializados en Estados Unidos.

¿Cuáles han sido los trabajos de Mickey Rourke en el cine?

Por otra parte, el actor ha participado en proyectos recientes como Not Another Church Movie (2024), El Palacio (2023) y se sabe que actualmente está trabajando en “Sol Hershowitz’s Guide to Extraterrestrial Life”, por lo que las versiones que señalan a la bancarrota total suenan exageradas para la situación laboral actual que tiene Rourke.