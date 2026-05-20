El peso de la fuerza y el vacío de la aprobación: Butterfly Jam impacta la Quinzaine

Butterfly Jam

La noche cae sobre la Croisette y tiñe de un misticismo especial esta edición número 79 del Festival de Cannes, la Quinzaine des Cinéastes (la Quincena de Cineastas) nos ha regalado una de las verdaderas joyas de esta jornada: Butterfly Jam, el esperadísimo regreso del virtuoso director ruso Kantemir Balagov.

Tras deslumbrarnos en el pasado con su mirada rigurosa y asfixiante, Balagov filma en esta ocasión en territorio estadounidense, entregándonos una pieza de una fiereza y una tristeza descomunales. Escrita en colaboración con la talentosa guionista Marina Stepnova, la película nos traslada a las ásperas calles de Newark, Nueva Jersey. Ahí conocemos a un adolescente de 16 años, un chico formidable que divide su vida entre el entrenamiento extenuante de la lucha grecorromana y el restaurante familiar de comida caucásica que regentan sus padres, inmigrantes que buscan desesperadamente un asidero en una tierra extraña.

El filme se sumerge en una de las premisas más dolorosas del tejido familiar: la devastadora realidad de que, a veces, hagas lo que hagas, nunca eres suficiente para alguien. Todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio y toda tu fortaleza son leídos erróneamente como debilidad. Y lo peor, lo verdaderamente desgarrador, es que la persona que señala esa supuesta flaqueza con el dedo inquisidor sea tu propio hijo. Balagov y Stepnova tejen una filigrana dramática que confronta la fiereza física con la vulnerabilidad emocional. El padre intenta dar lo mejor de sí, mantener a flote el restaurante y heredarle un futuro a su hijo, pero el choque generacional y cultural abre una brecha insalvable. La cinta nos obliga a preguntarnos dónde reside la verdadera fuerza: si está en el poder de los músculos sobre la lona de combate, o si realmente habita en el corazón maltrecho de quien lo entrega todo sin recibir nada a cambio.

La proyección en Cannes se vivió con una tensión eléctrica en la sala, culminando en una ovación contenida por el nudo en la garganta que deja su tramo final. Visualmente, Balagov mantiene esa maestría para retratar los espacios cerrados, combinando la crudeza del entorno con un simbolismo perturbador que evoca el título del filme —esa metáfora de las recetas exóticas a base de insectos que resuena con la fragilidad y la metamorfosis truncada—.

A nivel interpretativo, la película es un triunfo absoluto. El elenco entrega actuaciones sobresalientes, con una dirección de actores de una sobriedad tan pulida que por momentos recuerda a la frialdad milimétrica de los primeros trabajos de Yorgos Lanthimos, logrando conmovernos a tal punto en el que deseamos abrazar a ese padre y ser fortaleza para él en medio de su naufragio. Sin embargo, la historia nos depara un giro bastante cruel, recordándonos las cartas marcadas con las que a veces juega el destino mismo.

Butterfly Jam es, sin duda, cine de una fortaleza de espíritu inquebrantable, una radiografía brutal sobre la incapacidad de los hombres para expresar emociones y colaborar entre sí cuando el orgullo se interpone.