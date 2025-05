Alejandro Madariaga se acerca al título en el Tour Championship

Concentrado. Alejandro Madariaga observa la bola en el campo Ventanas de San Miguel Allende. (YOALI MARTINEZ)

El golfista mexicano Alejandro Madariaga se metió de lleno a la pelea por el título en el Tour Championship, último torneo de la temporada 2024-25 de la Gira Profesional Mexicana, luego de una tercera ronda de 65 golpes (-5) que le permitió empatar en el liderado al estadounidense Joel Thelen, quien se mantuvo firme por segundo día consecutivo.

Otra jornada de grandes emociones se vivió por tercer día consecutivo en el Ventanas de San Miguel Golf & Resort en San Miguel Allende, Guanajuato, donde Madariaga se despachó cinco birdies, un eagle por dos bogeys para dar alcance a Thelen en la punta de la clasificación, de cara a la ronda final de este sábado.

Ambos golfistas suman 199 golpes (-11), luego de que Thelen firmara ronda de 67. El líder de la primera ronda el también estadounidense Michael Herrera entregó ronda de 64 (la más baja del día) y junto con el nacional José Cristóbal Islas (65), presionan a Madariaga y a Thelen a un golpe de distancia compartiendo el tercer sitio de la clasificación.

“Fue una buena ronda, me da mucho gusto estar en la pelea del último torneo de la actual campaña. La verdad es que no hay nada para nadie ya que el leaderboard está muy apretado. No quiero pensar más, sólo sé que tengo que ejecutar muy bien mi estrategia para tratar de pelear por el título”, comentó Alejandro Madariaga.

Por su parte Thelen, dos veces ganador en la temporada, expresó: “Va a ser sin duda un gran final de torneo, todos los que están aquí tienen el nivel como para dar una sorpresa. Soy de la idea de que hay que comenzar con todo desde el tee del uno para tomar algo de ventaja y seguir luchando para ganar este torneo”.

Madariaga, Thelen, Herrera e Islas no deberán bajar la guardia en la ronda final del sábado pues detrás a solo dos impactos de diferencia les persigue un grupo de cinco jugadores de tres nacionalidades distintas entre ellos un viejo conocido de la gira, José de Jesús Rodríguez, todos llevan 201 (-9) en el acumulado.

En ese grupo además están los nacionales Federico Gutiérrez y Cristian Romero, así como el argentino Aram Yenidjeian y el colombiano Felipe Álvarez Cataño, ganador en enero de la etapa en San Salvador.

El Tour Championship, es el único torneo de la temporada que se disputa a 72 hoyos y sin corte. La justa guanajuatense cuenta con la participación de 36 jugadores, incluyendo 13 extranjeros de 7 países. El campo de Ventanas de San Miguel Golf & Resort, par 70 de 7,191 yardas.