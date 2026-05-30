México vs Australia HOY: horario, dónde ver EN VIVO y la última gran prueba del Tri antes del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está a nada de llegar a su fin y la Selección Mexicana afrontará este sábado uno de sus compromisos más importantes de preparación cuando se mida ante Australia en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California.

Aunque se trata de un partido amistoso, el encuentro tiene una relevancia especial para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, que continúa afinando detalles antes de entregar la lista definitiva de futbolistas que representarán a México en la justa mundialista.

El duelo servirá para evaluar el estado físico de varios jugadores, observar variantes tácticas y despejar las últimas dudas en un plantel que se encuentra en la recta final de su preparación para el torneo más importante del futbol internacional.

¿A qué hora juega México vs Australia hoy?

El encuentro entre la Selección Mexicana y Australia se disputará este sábado 30 de mayo de 2026.

Fecha, hora y sede

Fecha: 30 de mayo de 2026

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Rose Bowl Stadium, Pasadena, California

¿Dónde ver EN VIVO México vs Australia?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

Canales de transmisión

Televisión abierta

Canal 5

Azteca 7

Televisión de paga

TUDN

Streaming

ViX

Así llega la Selección Mexicana

El Tricolor viene de dejar buenas sensaciones en su compromiso anterior frente a Ghana, donde mostró orden, intensidad y variantes ofensivas que ilusionaron a la afición.

Más allá del resultado, el equipo evidenció una mejor conexión entre líneas y varios jugadores aprovecharon la oportunidad para levantar la mano rumbo al Mundial.

Entre los nombres que generan mayor expectativa destacan Edson Álvarez, Julián Quiñones, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Álvaro Fidalgo, futbolistas llamados a liderar al equipo en la máxima cita futbolística.

Posible alineación de México

Javier Aguirre podría apostar por una base cercana a la que utilizará durante la Copa del Mundo.

Posible once del Tri

Guillermo Ochoa

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

Jesús Alejandro Gómez

Mateo Chávez

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Alexis Vega

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Aunque el técnico aún analiza variantes, este partido será una de las últimas oportunidades para observar a los futbolistas en un escenario de alta exigencia internacional.