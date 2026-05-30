México gana medalla de bronce en Copa del Mundo de Natación Artística

Natación Artística. Itzamary González y María Fernanda González ejecutando una de sus rutinas en Pontevedra. (Foto especial)

El dueto mexicano integrado por Itzamary González y María Fernanda González conquistó medalla de bronce en la 4ta parada de la Copa del Mundo de Natación Artística en Pontevedra, España.

México ya suma dos preseas en dicho evento, luego de la de plata que tuvo el equipo mexicano en la prueba técnica el viernes.

González, campeona panamericana en Santiago 2026, y Arellano sumaron 276.0209 unidades en la rutina libe para quedarse con la medalla de bronce, superando así el quinto sitio obtenido en la Copa del Mundo celebrada en Markham, Canadá.

La presea de oro fue para la pareja española de Lilou Lluis Valette e Iris Tio Casas (297.2209) y la de plata para las francesas Laelys Alavez y Romane Lunel (276.1701).

Las mexicanas González-Arellano demostraron un buen trabajo en este inicio del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028. La siguiente parada de este dueto será en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde van por el título de la zona.

Mientras en la rutina solo técnico, Nayeli Mondragón finalizó en el sitio 15 con 204.7833 unidades.