Álvaro Ortiz toma el liderato en el UNC Health Championship

La victoria le coquetea. Álvaro Ortiz iniciará la ronda final con dos golpes de ventaja sobre su más cercano perseguidor. (ARIEL TREVISAN)

Álvaro Ortiz se apoderó del liderato luego de una tercera ronda de 69 golpes en el UNC Health Championship del Korn Ferry Tour que se juega en Carolina del Norte, donde el mexicano saldrá con dos golpes de ventaja para su último recorrido este domingo.

El tapatío de 30 años que el viernes firmó ronda de 62 golpes que lo elevaron hasta el segundo sitio de la clasificación, hoy dio el salto a la cima y este domingo podría llevarse el título si se mantiene constante.

En el acumulado Ortiz suma 198 golpes (-12), mientras el alemán Jeremy Paul que cedió el sitio de honor al mexicano lleva 200 (-10) después de una ronda de 73 golpes. El tercer lugar lo comparten los estadounidenses Luke Gutschenwski y John Paek con 203 (-7).

Ortiz que en su recorrido del sábado firmó un eagle, dos birdies y tres bogeys, está jugando su undécimo evento de la campaña y no ha obtenido ningún Top 20 todavía, pero el domingo podría cambiar la historia si es constante.

Incluso este sábado pudo terminar con tres golpes de ventaja sobre Paul de no haber cometido bogey al cierre en el hoyo 18.

En la temporada 2025 del Korn Ferry Tour, Ortiz terminó en el sitio 26 del listado de puntos y eso le permitió tener el estatus en esta temporada.