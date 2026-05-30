Toluca vs Tigres: horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber de la Final de la Concachampions 2026

Este sábado 30 de mayo Toluca y Tigres se enfrentarán en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026, un duelo que pondrá frente a frente a dos de las instituciones más sólidas del futbol mexicano en busca de la corona continental. El duelo será en el histórico Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos intentarán aprovechar su condición de local para quedarse con el trofeo más importante de la región.

Además del prestigio de conquistar la Concacaf, el ganador obtendrá importantes beneficios deportivos a nivel internacional, lo que convierte este encuentro en uno de los más relevantes del año para ambas escuadras.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Final Toluca vs Tigres?

La gran final se disputará este sábado 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca. El silbatazo inicial está programado para las 6:00 pm, tiempo del centro de México.

A diferencia de otras fases del torneo, el título se definirá en un solo partido. No habrá encuentro de vuelta ni margen para corregir errores. Quien gane levantará el trofeo al finalizar los 90 minutos o, en caso de ser necesario, tras tiempos extra y penales.

¿Dónde ver EN VIVO la Final de la Concachampions 2026?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de distintas plataformas de televisión y streaming.

Transmisión en México

FOX Sports

FOX One

Lo que está en juego para Toluca y Tigres

Más allá de sumar una estrella internacional a sus vitrinas, el campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 asegurará su presencia en futuras competencias globales organizadas por la FIFA, un incentivo que eleva todavía más la relevancia del encuentro.

Para Toluca, la final representa una oportunidad de confirmar el gran momento que atraviesa el club. Por su parte, Tigres busca añadir otro título internacional a una era que ya es considerada una de las más exitosas en la historia de la institución regiomontana. Los felinos cuentan con experiencia en este tipo de escenarios y saben cómo manejar la presión de los partidos decisivos.

Así llegaron Toluca y Tigres a la Final

El recorrido de ambos equipos hasta la final estuvo marcado por eliminatorias exigentes y actuaciones contundentes.

Toluca avanzó dejando en el camino a clubes como San Diego FC, LA Galaxy y Los Angeles FC, demostrando una capacidad goleadora que lo convirtió en uno de los conjuntos más espectaculares del torneo.

Tigres, en tanto, superó a rivales como FC Cincinnati, Seattle Sounders y Nashville SC, mostrando fortaleza defensiva y experiencia en los momentos más importantes de la competencia.