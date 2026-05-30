Kenia Lechuga triunfa en la Copa del Mundo de Remo en Sevilla

World Rowing Cup I. Kenia Lechuga Alanís se cubre de gloria y levanta su bandera mexicana durante la Copa del Mundo de Remo en Sevilla. (© Detlev Seyb / MyRowingPhoto.c)

La remera Kenia Lechuga sigue poniendo en alto el nombre de México, ahora lo hizo en la Copa del Mundo de Remo que se celebra en Sevilla, España, donde cruzó la meta en primer lugar con un registro de 7:27.73 minutos en la prueba LW1x.

La regia se impuso en la final de scull individual ligero a las representantes de Irlanda y Países Bajos para sumar su tercera victoria en Copas del Mundo de Remo, tras ganar en Varese, Italia y en Lucerna, Suiza y en la temporada 2025.

“Estoy muy contenta, porque me siento más fuerte con la edad (31 años). Me siento como en casa aquí, tengo mucha gente que me quiere y me apoya”, declaro la campeona Lechuga.

La también medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 sigue siendo la máxima representante mexicana de la disciplina en el contexto internacional.

Méxicana de éxito. Kenia Lechuga Alanis se vio brillante toda de rosa, incluido el bote. (© Detlev Seyb / MyRowingPhoto.c)

Durante la competencia Kenia lució radiante con su bote rosa, traje de remo rosa y coletero rosa, la mexicana demostrando una gran fortaleza atacó fuerte desde la primera palada para alzarse con la victoria en la Copa del Mundo de Remo.

Con las medallas de plata y bronce se quedaron la irlandesa Isobel Clements y la neerlandesa Femke van de Vliet quienes tuvieron salidas más lentas, pero lograron entrar en la lucha por las medallas a mitad de la regata.

Clements superó en la recta final a van de Vliet para llevarse la plata. En ambos casos consiguieron sus primeras medallas en la Copa del Mundo de Remo.