Isabella Fierro quiere poner el nombre de México en todo lo alto

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del MÉXICO Riviera Maya Open at Mayakoba, evento del Tour LPGA que se jugará del 22 al 25 de mayo en el campo El Camaleón, con la presencia de las mejores jugadoras del mundo.

Una de las integrantes del field de 144 golfistas del evento es la yucateca Isabella Fierro, que ingresó en forma directa al certamen, con lo que volverá a jugar un torneo LPGA, gira donde participó el año pasado. Actualmente, Isabella es parte del EPSON Tour, donde está colocada en el sitio 42 del Race for the Card.

TODO EMPEZÓ EN LA INFANCIA

La golfista tricolor cuenta que su acercamiento al golf se dio a los cuatro años, gracias a que su padre la llevaba cuando jugaba con sus amigos, tras lo cual comenzó a tomar el palo de golf para imitarlos. “Gané mi primer mundial a los seis años en San Diego, California. Desde ahí, me di cuenta que había esa chispa, una conexión entre el golf y yo. Cada vez que entrenaba, mejor me iba, y por los valores que te genera, me enamoré completamente de este deporte”.

APOYO PATERNO

Para la jugadora de 24 años, el apoyo de sus padres ha sido fundamental para destacar en un deporte que es caro, incluso contando con patrocinadores. “Es muy complicado. Incluso nosotras que estamos en la LPGA o de profesionales, si no hay apoyo suficiente, una temporada te cuesta alrededor de dos millones y medio de pesos, es muy caro. Es complicado económicamente estar viajando a Estados Unidos o Asia, o donde te toque ir”.

“Mi papá, mi mamá y mis hermanos han hecho un trabajo excepcional con mucho amor, porque saben que esto es mi deporte, mi pasión. Entonces me han apoyado desde que tenía cuatro años. Obviamente no estaría aquí el día de hoy si no fuera por ellos, y ahora que soy profesional, afortunadamente he tenido a gente que me ha apoyado en mi proyecto”.

EL FACTOR LORENA OCHOA

Parte fundamental en la carrera de Fierro fue, sin duda, el factor Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana de la historia, que siempre ha estado presente. “La conocí desde que tenía 8 años. En mi carrera juvenil y amateur estuvo muy presente, pero sobre todo de profesional. Creo que hablo con ella una o dos veces por semana, y de verdad que es un ejemplo a seguir no solo como golfista, también como persona. Siempre quiere apoyar a todas las mujeres y golfistas que puede. Ella es la cabeza de XUNTAS, realmente ella ayuda a que tengamos los recursos y las herramientas para poder llegar lo más fuertes posibles y cumplir nuestros sueños”.

Jugar en la Riviera Maya representa para Isabella un reto muy especial y motivador.

“En Mayakoba voy a ser local, yo vivo en Mérida, entonces soy súper feliz, ese campo lo conozco al derecho y al revés. Estoy muy contenta de poder estar ahí y súper emocionada de ver a gente mexicana apoyándome”.

Isabella Fierro es una deportista resiliente, fuerte mentalmente, que nunca se ha dejado vencer por la adversidad. Ha superado lesiones graves, cirugías, momentos difíciles, pero, sobre todo, nunca ha dejado de soñar en cosas grandes para ella.