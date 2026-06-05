Esto cuesta el Cinebono Futbolero de Cinépolis para ver el Mundial 2026

Cinebono Futbolero El Cinebono Futbolero sólo estará a la venta al público por tiempo limitado. (Pixabay)

Ahora que el Mundial 2026 está cada vez más cerca, diversos complejos de cine ya están listos para transmitir los partidos más importantes del torneo y lo realizarán a través del Cineboo Futbolero.

Ahora que la Copa del Mundo 2026 ya casi está en marcha, cientos de aficionados buscan dónde y cómo ver los partidos de la Selección Mexicana, así como de las demás selecciones, ya que muy pocos serán en TV Abierta.

De esta forma, una de las cadenas de cines en México transmitirán los partidos del Mundial 2026, desde la Fase de Grupos hasta la gran Final, por lo que aquí te damos una guía de los duelos que habrá en vivo en la compra del Cinebono Futbolero en Cinépolis.

​​¿Cuánto cuesta el Cinebono Futbolero?

Cinépolis transmitirá en vivo algunos partidos de la fase de grupos en sus complejos, ya que adquirió los derechos de transmisión para que los aficionados del balompié acudan al cine a verlos en gran formato.

Habrá 17 partidos de Fase de Grupos programados, cada uno lo podrás ver por el precio de $89 pesos, pero el costo puede variar dependiendo el cine al que acudas y la sala.

El Cinebono Futbolero incluye cuatro partidos en sala tradicional por $250 pesos, o bien, $380 pesos para salas VIP, por lo que es un precio bastante accesible para ver los juegos en una pantalla gigante.

Lo único malo del Cinebono es que sólo lo pueden adquirir los miembros del Club Cinépolis y solo estará disponible hasta el 19 de julio.

Cinépolis transmitirá 17 partidos de la Fase de Grupos, además de los duelos Semifinales y la Gran Final, por lo que hay una gran variedad de juegos para verlos en vivo.

Estos son los partidos disponibles para el Cinebono de Cinépolis:

11 de junio: México vs. Sudáfrica (13:00 horas)

12 de junio: USA vs. Paraguay (19:00 horas)

13 de junio: Brasil vs. Marruecos (16:00 horas)

14 de junio: Países Bajos vs. Japón(14:00 horas)

16 de junio: Argentina vs. Algeria (19:00 horas)

17 de junio: Inglaterra vs. Croacia (14:00 horas)

18 de junio: México vs. Corea del Sur (19:00 horas)

19 de junio: Brasil vs. Haití (19:00 horas)

20 de junio: Países Bajos vs. Suecia (12:00 horas)

21 de junio: España vs. Arabia Saudita (10:00 horas)

22 de junio: Noruega vs. Senegal (18:00 horas)

23 de junio: Colombia vs. RD Congo (20:00 horas)

24 de junio: Chequia vs. México (19:00 horas)

25 de junio: Ecuador vs. Alemania (14:00 horas)

26 de junio: Uruguay vs. España (18:00 horas)

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (15:00 horas)

27 de junio: Colombia vs. Portugal (17:30 horas)

Por otra parte, también Cinépolis tendrá los juegos de las siguientes fase, pero compartirá los horarios de las funciones de los partidos una vez que queden los duelos definidos.