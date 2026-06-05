¿Qué es ‘Cancha de los Niños’ y dónde será la experiencia futbolera?

papalote museo del niño El Papalote Museo del Niño tiene exposiciones temporales por el gran torneo. (Especial)

El torneo de futbol más grande del mundo por fin se realizará en una semana, México ya está lista como sede, por lo que hay diversas exposiciones y experiencias basadas en el balompié, una de ellas es en el Papalote Museo del Niño.

Así, la Ciudad de México es una de las sedes que recibirán partidos y el Papalote Museo del Niño se prepara con una experiencia llamada ‘Cancha de los Niños’, la experiencia con múltiples actividades y exposiciones en las entrañas del recinto.

¿Qué es ‘Cancha de los Niños’ y dónde se presenta?

Recordemos que la Ciudad de México será Host City, por lo que el Papalote Museo del Niño se suma a la conversación cultural y deportiva con ‘Cancha de los Niños’.

Esta es una exhibición diseñada para que los más pequeños de la casa vivan el futbol desde la creatividad, el juego, el movimiento y la imaginación.

¿En qué fecha estará disponible la exposición ‘Cancha de los Niños’?

Esta iniciativa del Papalote Museo del Niño será del 3 de junio al 23 de agosto del 2026 y contará con cinco zonas temáticas, para todos aquellos que aman el futbol.

Además, habra14 experiencias interactivas, las cuales fueron diseñadas para que niñas y niños vivan el futbol desde distintas perspectivas.

Los niños aprender a ser jugadores, narradores, estrategas y aficionados, ese 11 en la cancha que todo equipo necesita en busca del triunfo.

A través de dinámicas físicas, sensoriales y colaborativas, los visitantes podrán recorrer experiencias como La Portería de los Sueños, Mundo de los Balones, Zona de Calentamiento, Mide tu fuerza y Narra tu primer gol.

Detalles de la experiencia ‘Cancha de los Niños’

Lugar: Papalote Museo del Niño, Chapultepec

Duración: Del 2 de junio al 23 de agosto del 2026.

Horarios: Disponibles en el sitio web de Papalote Museo del Niño

Acceso individual: $120 MXN

Paquete Museo + Domodigital Banamex + Cancha de los niños: $380 MXN

Las exposiciones ‘Canchas con historia’ de Santiago Arau y ‘Tejiendo Redes’ de Betsabée Romero estarán incluidas sin costo adicional.