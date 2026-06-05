Pumas: ¿Quién será el sustituto como DT tras la salida de Efraín Juárez?

Efraín Juárez Efraín Juárez dejó de ser el DT de Pumas y ya buscan su reemplazo. (EFE)

Pumas sufrió un cisma interno al dejar ir a Efraín Juárez, su actual Director Técnico, por lo que ya buscan el sustituto ideal para el puesto y ya hay posibles candidatos para ocupar el puesto.

¿Quién ocuparía el lugar de DT en Pumas tras la salida de Efraín Juárez?

De esta forma, luego de la salida de Efraín Juárez de la dirección técnica de Pumas, la directiva de inmediato comenzó a barajar diversas opciones para el próximo torneo, ya que debe tener carácter y hambre ganadora.

Uno de los posibles elegidos podría ser Guillermo ‘Memo’ Vázquez, un DT que ya tuvo experiencia con el cuadro universitario y que tiene el temple para poder dirigir al actual equipo.

Está será su tercera etapa al frente del equipo luego de que dirigió a Pumas entre 2010 y 2011 y después en el 2015 y 2016.

Guillermo Vázquez no dirige desde el 2021, cuando estuvo al frente del Necaxa, pero ya fue parte del cuerpo técnico de Ricardo “Tuca” Ferretti en Cruz Azul, sin embargo, nunca tuvo éxito en el equipo.

Además, es un viejo conocido de Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, y Carlos Gutiérrez, director Deportivo, por lo que faltarían detalles para que firme con los Pumas.

¿Qué otros nombres suenan para ser DT con Pumas tras la salida de Efraín Juárez?

Un problema que tendría la directiva es el salario de Memo Vázquez, ya que le habrían ofrecido alrededor de 2.5 millones de dólares y él querría una cifra mucho más alta para sus bolsillos.

Este y otros detalles aún están negociando ambas partes, por lo que de no llegar a un acuerdo, Pumas también tiene otros candidatos en la mira, aunque tienen menos fuerza para ocupar el cargo.

Uno de ellos es Robert Dante Siboldi, Guillermo Almada y Nacho Ambriz, pero todos tienen que pasar por ciertos filtros para poder ser el próximo DT de la máxima casa de estudios.