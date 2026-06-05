Tigres vs. América: Fecha y hora para el juego de Campeón de Campeonas

América Femenil América Femenil llega como favorito al partido por el Campeón de Campeonas. (EFE)

Tigres y América ya tienen una rivalidad que se convierte poco a poco en clásico, ambos equipos luchan siempre por los títulos y ahora, los equipos femeniles se verán las caras en el Campeón de Campeonas.

¿Dónde se enfrentarán Tigres y América por el duelo de Campeón de Campeonas?

Luego de que Tigres y América llegaran a la máxima instancia en cada torneo, Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil, luego de que definieron que se jugará a un solo partido.

Este partido se realizará en Estados Unidos, donde se medirán las campeonas de la temporada 2025-26; Tigres Femenil en el Apertura 2025 y América en el Clausura 2026, por lo que ambos equipos llegan en gran nivel.

Este duelo está programado para el próximo 26 de julio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Toyota Field, de San Antonio, Texas.

¿Hay lesiones en América Femenil o Tigres Femenil?

Para el duelo, ambos conjuntos reportan hasta el momento con equipo completo, por lo que quizá habrá una o dos jugadoras que se den de alta.

El año pasado, las Rayadas y Pachuca también se enfrentaron en la Final del año pasado, donde las Tuzas se quedaron con el título en aquella ocasión.

Las jugadoras reportarán a los trabajos en el Cedeco, donde prepararán todo para este partido, donde se juegan un trofeo y el orgullo de ser el mejor conjunto femenil del país.