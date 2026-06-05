¡Acecho mexicano en La Hacienda! Omar Morales busca la cima del Mexico Championship

MORALES. Da la cara por México.

El golf mexicano ruge con fuerza en el Club de Golf La Hacienda. El poblano Omar Morales ha firmado una actuación impecable y se encuentra en plena batalla por el liderato del Mexico Championship presentado por Scotia Wealth Management, un evento que vivió una jornada de dramatismo extremo debido a las suspensiones climatológicas.

Al momento de la interrupción, el estadounidense Corey Pereira se colocó como líder solitario con un acumulado de 10-bajo par tras disputar 12 hoyos de su segunda ronda. Sin embargo, la presión es máxima, ya que sus compatriotas Patrick Flavin y Drew Doyle le pisan los talones a solo un golpe de distancia.

Un juego perfecto en Atizapán

La gran historia para el golf nacional la está escribiendo Omar Morales. El exjugador de UCLA, quien brilló el año pasado al terminar noveno en el exigente ranking del PGA TOUR University, entregó una tarjeta de 66 golpes (-5) que, sumada a su 68 de la ronda de apertura, lo catapultó al cuarto lugar empatado con un total de 8-bajo par (134). Lo más destacado de su fin de semana es que se mantiene libre de bogeys tras 36 hoyos.

“Le di bien desde el tee y aquí si haces eso vas a tener bastantes oportunidades de birdie”, comentó Morales, quien encendió las alarmas del torneo al registrar sus cinco birdies de este viernes de forma consecutiva por la vuelta del hoyo 10. Con la madurez que lo caracteriza, el poblano restó importancia a la presión: “No le pongo mucha atención al tablero de líderes. Toca seguir jugando bien el fin de semana”.

Flavin impone condiciones en la casa club

Por la mañana, antes de que las nubes cerraran el cielo mexiquense, Patrick Flavin demostró por qué es el actual número uno de la lista de puntos del PGA TOUR Américas. El estadounidense firmó un espectacular 8-bajo par (63), registrando la mejor tarjeta en lo que va de la segunda ronda y estableciendo el liderato en la casa club con un global de 9-bajo par (133).

El drama del torneo se agudizó a las 5:55 p.m. hora local, cuando el comité organizador se vio obligado a suspender las acciones debido a actividad eléctrica en la zona. Con 53 jugadores aún en el campo sin poder terminar sus recorridos —incluido Drew Doyle, quien marcha con -9 a falta de tres hoyos—, el desenlace de la jornada se postergó para el sábado.

Mexicanos en la pelea por el corte

La legión local mantiene vivas sus esperanzas de cara al fin de semana. El experimentado guanajuatense José de Jesús “El Camarón” Rodríguez se ubica en el puesto T13 con un acumulado de -5, restándole tres hoyos cruciales para asegurar su permanencia. Asimismo, Marcelo Garza (T26, -3) y Eduardo Carrete (T46, -1) tienen seis banderas pendientes por jugar para sellar su boleto a las rondas finales.

En la otra cara de la moneda, el veracruzano Raúl Pereda la tiene cuesta arriba al marchar en el puesto T117 con +5 y seis hoyos por delante, mientras que los amateurs nacionales Bruno Tostado (+9) y Eugenio Martínez (+15) ya han quedado matemáticamente fuera de la competencia. La actividad se reanudará este sábado a las 7:30 a.m. para definir el corte proyectado para los top 60 y empates.