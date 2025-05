María Fassi, única sobreviviente mexicana en torneo en Mayakoba

Coraje. María Fassi celebra haber embocado un putt largo en el retador campo El Camaleón. (Foto especial)

De las ocho mexicanas que participaron en el torneo México Riviera Maya at Mayakoba, y de las tres con más posibilidades de jugar todo el fin de semana, solo María Fassi lo consiguió. Gaby López, quien dijo que no tenía que demostrar nada a nadie no logró superar el corte, su tercero en la actual temporada del LPGA Tour.

María Fassi salvó su segundo recorrido en el campo El Camaleón con par de campo (72 golpes), después de cuatro birdies e igual número de bogeys. En su total lleva 147 golpes (+3) con el que empata al sitio 47 de la tabla.

“Trabajé muy fuerte los 18 hoyos y no quería quedarme fuera. Estoy súper orgullosa del trabajo mental que hice en los últimos hoyos, saber que lo puedo hacer, que tengo la capacidad de hacer birdies en hoyos difíciles y estoy feliz”, así resumió la hidalguense de 27 años su segundo recorrido en el torneo que se celebra en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Fassi jugadora en la liga de ascenso el Epson Tour era junto a Gaby López e Isabella Fierro una de las ocho mexicanas inscritas con posibilidades de avanzar y lo consiguió en un buen momento en el retorno del LPG Tour a territorio nacional. El mejorar su puesto en la tabla solo depende de ella en las rondas del sábado y domingo.

Se esperaba más de Gaby

Gaby López que llegó a Mayakoba con la buena decisión de hacer un buen torneo no consiguió domar a El Camaleón y desde el jueves ya sabía que era complicado remontar posiciones después de firmar 79 (+7), y este viernes en el intento de reponerse apenas sacó un 73 (+1) para quedar muy lejos del corte que se hizo en cuatro golpes sobre par de campo y ella terminó con +8 golpes. Mismo score de Fernanda Lira.

La más decepcionada de su resultado es Gaby, llegaba a este evento en territorio mexicano descansada. Su última competencia había sido a principios de mayo en el Black Desert Championship en el que había terminado en un empate al sitio 40, después de no pasar dos cortes.

Isabella Fierro cerró su participación con ronda de 74 y suma de +10, María Balcázar (80) con +12, Andrea Ostos (79) con +13, la amateur Clarisa Temelo (81) con +16 y Carolina Rotzinger (79) con +26.

La líder

La estadounidense Jenny Bae volvió a firmar un 69 y con suma de -5 fue la única de cuatro que se mantuvo en la punta, detrás a un golpe de distancia le persiguen su connacional Brianna Do (71) y la china Miranda Wang (65), ambas con suma de 139 (-5).