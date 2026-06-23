Tras su doble ante Uzbekistán: ¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a mil?

Cristiano Ronaldo El delantero del Al-Nassr sigue acercándose a la marca histórica de mil anotaciones tras su doblete ante Uzbekistán.

Este martes 23 de junio pasará a la historia como el día en que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer y único jugador en la historia en anotar en seis Copas del Mundo diferentes. El delantero portugués lideró a su equipo con un doblete ante Uzbekistán y además superó a Eusebio como el máximo anotador de esta selección en Mundiales. Ahora, ‘El Bicho’ va tas otro hito en su carrera, los mil goles de forma oficial.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Con sus dos goles del día de hoy, ‘CR7’ suma ya un total de 975 goles oficiales en su carrera. En lo que va de esta temporada, ha sumado ya más de 40 goles, sumando todos sus torneos con el Al-Nassr así como competencias internacionales con Portugal a sus 41 años de edad, lo que lo convirtió en el segundo futbolista con más edad en marcar dentro de una Copa del Mundo.

History for @Cristiano! 🇵🇹



Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

Además de esta cifra, ‘El Comandante’ también se colocó como el segundo jugador más veterano en la historia en marcar un gol en Copas del Mundo, superando a su compatriota Pepe, quien había impuesto una marca para Portugal en Rusia 2018. Ahora, es únicamente superado por Roger Milla

Ahora, el cinco veces Balón de Oro está a 25 anotaciones de completar un hito alcanzado sólo por unos cuantos como Pelé o Romário, quienes lograron superar esta cifra.