Goleadores más veteranos en el Mundial: este es el nuevo lugar de Cristiano Ronaldo en la tabla tras marcarle a Uzbekistán

Goleadores más veteranos Mundial FIFA CR7 escala en la lista de los goleadores más veteranos en la Copa Mundial FIFA.

La afición seguidora de Cristiano Ronaldo estalló en celebración este martes 23 de junio tras el primer tiempo del Portugal vs Uzbekistán de la Fase de Grupos en el Mundial FIFA 2026; este enfrentamiento fue el escenario para los primeros dos goles del portugués en la edición 2026 de este torneo, convirtiéndose en el único futbolista que ha marcado en seis Mundiales distintos desde su debut en la competencia más importante del futbol.

Con este récord en su historial y su participación durante el presente torneo, Ronaldo se consolida más fuerte que nunca en la lista de los goleadores más veteranos en la Copa Mundial FIFA, avanzando hacia los primeros puestos de este registro histórico.

Cristiano Ronaldo escala en la lista de goleadores más veteranos del Mundial

Después de un inesperado, e incluso decepcionante para muchos seguidores y seguidoras del futbol, empate en su partido debut contra República del Congo, Portugal renace este martes 23 de junio con tres goles a Uzbekistán durante la Jornada 2 del Grupo K, de los cuales dos fueron anotados por Ronaldo.

La ansiada anotación de ‘El Comandante’ en el Mundial 2026 le valió batir un récord en la historia del torneo, pues se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la competencia, así como escaló en la lista de goleadores más veteranos de la Copa Mundial FIFA, entre los que también han destacado los mexicanos Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco.

Con 41 años y 138 días, el futbolista portugués avanzó al segundo puesto de la lista, únicamente por detrás de Roger Milla, de Camerún, quien ocupa el primer lugar en el listado con 42 años y 39 días.

“Tocó verlo otro mundial para romper este récord”, señaló el público aficionado de ‘El Bicho’, pues Ronaldo se encuentra a sólo un puesto de liderar la lista histórica tras dejar atrás al también futbolista portugués Pepe, quien contaba con 39 años y 283 días.

¿Qué otros futbolistas se encuentran en la lista de goleadores más veteranos de la Copa Mundial FIFA?

Con dos goles durante la Copa del Mundo 2026 celebrada en Canadá, Estados Unidos y México, Cristiano Ronaldo suma su sexto Mundial en el que anota y rompe récord histórico, a la vez que avanza en el registro de los goleadores más veteranos de la justa futbolera.

Entre los diez primeros jugadores que conforman este listado, se encuentran: