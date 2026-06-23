Cristiano Ronaldo rompe récord al marcar gol en su sexta Copa del Mundo

Gol de Cristiano Ronaldo El cinco veces Balón de Oro convirtió en su sexta Copa del Mundo de forma consecutiva, marcando un hito único para la competencia.

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, abrió el marcador del partido en contra de Uzbekistán y anotó su primer gol en esta edición del Mundial 2026. El futbolista del Al-Nassr se convirtió en el único jugador en la historia en marcar en seis ediciones distintas del torneo y uno de los más veteranos en la historia en festejar un tanto mientras continúa persiguiendo de llegar a los mil tantos en su trayectoria.

Cristiano Ronaldo: el único jugador que ha marcado en seis Mundiales diferentes

Portugal y Cristiano Ronaldo fueron una de las decepciones de la primera jornada en la Copa del Mundo de este año. Los vigentes campeones de la UEFA Nations League no consiguieron pasar del empate ante RD del Congo. Las críticas de aficionados y especialistas se centraron en el rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien no pudo marcar en el encuentro inaugural.

Ahora, ‘El Bicho’ respondió a propios y extraños marcando su primer gol de esta Copa del Mundo. El atacante lusitano remató de pierna derecha dentro del área un centro por derecha de Joao Félix y metió el esférico al primer poste del guardameta de Uzbekistán al minuto 6 del partido disputado en la cancha del Houston Stadium. De esta forma, los Goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales quedan de la siguiente forma:

Alemania 2006: 1

Sudáfrica 2010: 1

Brasil 2014: 1

Rusia 2018: 4

Qatar 2022: 1

México/USA/Canadá 2026: 1

¿Cuáles son los próximos partidos de Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo y Portugal concluirán su camino en la fase de grupos de este torneo el próximo sábado 27 de junio cuando enfrenten a Colombia en la cancha del Miami Stadium en lo que podría ser un duelo por el liderato del Grupo K de este torneo.

En caso de conseguir un resultado favorable, el equipo de ‘CR7′ se dispondría a disputar la fase de dieciseisavos de final en fecha y horario por confirmar ante un rival también por definir.