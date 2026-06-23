Draft NBA 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en México a las primeras selecciones

Draft de la NBA Conoce qué equipos tendrán las primeras selecciones. (NBA.com)

¡El Draft de la NBA está aquí! La selecciones de jugadores determinarán el curso de la temporada para muchos equipos. Te decimos cuándo es y cómo verlo.

¿Cómo será el draft de la NBA 2026?

A tan sólo unas horas del Draft de la NBA, hemos visto algunos movimientos interesantes. El Miami Heat cedió su selección número 13, otras dos selecciones de primera ronda y una de segunda ronda —junto con cuatro jugadores— por la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo y su compañero Bobby Portis.

Otros equipos también han hecho trueques de último momento y se espera que siga siendo así durante todo el evento.

Hasta el momento, la distribución de las primeras cinco selecciones, que difícilmente son intercambiadas hasta el inicio del proceso, va en el siguiente orden: Washington Wizards con la primera, Utah Jazz con la segunda, Memphis Grizzlies con la tercera, Chicago Bulls con la cuarta y Los Angeles Clippers con la quinta (que intercambiaron con los Indiana Pacers antes de la lotería que determinó el Draft en mayo).

En cuanto a los primeros nombres que se espera ver nombrados al escenario este martes, se encuentran AJ Dybantsa (BYU Cougars), Darryn Peterson (Kansas Jayhawks), Cameron Boozer (Duke Blue Devils), Caleb Wilson (North Carolina Tar Heels) y Keaton Wagler (Illinois Fighting Illini).

También destaca la posible selección en primera ronda de un jugador mexicano, Karim López, quien pertenece a los New Zealand Breakers. Según distintas fuentes y especulaciones, se espera que el sonorense sea elegido por los Milwaukee Bucks, debido al interés que el equipo ha expresado por adquirir el jugador, en la treceava selección que intercambiaron con el Miami Heat.

¿Cuándo será el draft de la NBA 2026 y dónde verlo?

La primera ronda del Draft de la NBA se llevará a cabo hoy martes 23 de junio a las 17:00 horas del centro de México. Por su parte, la segunda ronda será mañana miércoles 24 de junio a las 18:00 horas. Podrás sintonizar al evento a través de los canales de ESPN, la aplicación oficial de la NBA o por medio de Disney+.