Gaby López, en busca el éxito en el KPMG Women’s PGA Championship

KPMG Women’s PGA Championship. Gaby López se presenta al tercer Major de la temporada como la decimotercera mejor jugadora del mundo. (LPGA)

Gaby López, la mejor golfista mexicana del momento, se presenta como la número 13 del mundo en el Ranking Rolex para jugar el KPMG Women’s PGA Championship, el tercer torneo grande de la temporada, que tendrá lugar esta semana en el Hazeltine National Golf Club en Chaska, Minnesota.

Es la primera vez que la golfista capitalina de 32 años llega a un torneo Major con el ranking más elevado de su carrera y forma parte del selecto grupo de 156 jugadoras del LPGA Tour que competirán por una histórica bolsa de 13 millones de dólares en premios, la más alta en la historia del golf femenino.

La lista élite incluye a 24 de las 25 mejores jugadoras del Ranking Rolex y a las 11 ganadoras de la temporada 2026 del LPGA Tour, encabezadas por la número 1 del mundo, la estadounidense Nelly Korda.

Excelente rendimiento en la temporada

Gaby López que ha estado jugando una excelente temporada en ascenso, llega a Minnesota después de terminar en un empate al segundo sitio en el U.S Women’s Open el pasado 8 de junio, cuando Korda amarró su segundo torneo Major consecutivo y el cuarto de su carrera, mientras la mexicana y la inglesa Charley Hull se quedaron a un golpe de distancia de la campeona.

Como campeona defensora se presenta Minjee Lee, quien se enfrentará a una fuerte competencia por parte de nuevas promesas, ya que 16 de las 28 novatas del circuito, entre ellas Helen Briem y Yana Wilson, están listas para dejar su huella en el escenario de los grandes campeonatos.

Con enfoque especial en los Majors

En la actual temporada la mexicana ha tenido entrenamiento especial para los torneos grandes: En The Chevron Championship culminó en un empate al T12, después mejoró con empate al T2 en U.S Women’s Open, entre esos eventos conquistó un T3 en el Mizuho Americas Open lo que indica que en cualquier momento Gaby podría conquistar su cuarto título LPGA Tour, y que mejor si lo consiguiera en un Major como el de la presente semana.

El mismo deseo de victoria lo tienen las campeonas anteriores de este torneo presentes en Minnesota; además de Lee, están Amy Yang (2024), Ruoning Yin (2023), In Gee Chun (2022), Nelly Korda (2021), Sei Young Kim (2020), Hannah Green (2019), Sung Hyun Park (2018), Danielle Kang (2017), Brooke Henderson (2016), Yani Tseng (2011 y 2008) y Anna Nordqvist (2009)

Sin embargo, no son las únicas en el field también destacan las campeonas de la temporada, a Korda se suman: Hannah Green, Mi Hyang Lee, Gina Kim, Jeeno Thitikul, Yana Wilson, Lottie Woad, Hyo Joo Kim, Lauren Coughlin, Celine Boutier y Miyu Yamashita.