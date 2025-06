Del Toro hace historia en Italia; sube al podio como segundo clasificado del Giro

PODIO. Finalmente, el mexicano hizo un extraordinario papel.

El mexicano Isaac del Toro (UAE) lamentó el hecho de no haber podido lograr la maglia rosa final, pero se mostró “orgulloso” de sí mismo y convencido de que puede volver “para hacer grandes cosas”.

“Es una pena que no haya ganado, pero hay que admitirlo, eso me hace que tenga más hambre de ganar para otra ocasión, para el futuro. El que hace menos errores en estas carreras gana, y espero no tener el error de ayer en Le Finestre. Seguro que volveré pronto”, explicó.

El ciclista de Ensenada se llevó la conclusión positiva de que puede conseguir grandes logros.

“Me siento orgulloso de mí, he visto que puedo conseguir grandes cosas. Para la próxima espero disfrutarlo más, y trabajaré muy duro para conseguirlo. Me gustaría volver para ganar”, subrayó.

FELIZ DE SER EL LÍDER

Del Toro comenzó como gregario del español Juan Ayuso, pero enseguida se vio como líder del UAE y del Giro.

“He sido optimista y muy feliz de ser el líder y espero para la próxima vez estar más cerca del ganador. Mi Giro ha sido una sorpresa para mucha gente. Agradezco al equipo la confianza depositada en mí. Volveré. Ahora a disfrutar de la fiesta en Italia”, concluyó.

LE RINDEN HOMENAJE

Por su parte, decenas de ciclistas aficionados vestidos de color rosa, rindieron honor este domingo en la CDMX a Isaac del Toro por haber terminado segundo del Giro de Italia con apenas 21 años de edad.

“Lo que hizo es una muestra de lo lejos que puede llegar; ayer su equipo no lo apoyó, sino hubiera sido el campeón. Es un deporte duro el ciclismo y él regresará fuerte porque tiene mucho talento”, le aseguró a la Agencia EFE Emilia Ramos, una mujer de 42 años que formó parte de la rodada controlada que concluyó en el Ángel de la Independencia.

“Torito, torito, torito”, cantaron algunos y otros imitaron movimientos del joven mexicano, que estuvo 11 días como líder del Giro y ganó ‘maglia blanca’ por haber sido el ciclista menor de 23 años de mejor actuación en la prestigiosa carrera.

DEMUESTRA GRANDES CAPACIDADES

Durante casi dos semanas el mexicano dio muestras de poseer numerosas herramientas para el ciclismo de ruta; bueno en las escaladas, hábil en las bajadas, y con gran capacidad para el sprint, el novato fue la gran sorpresa del Giro.

Del Toro fue superado este sábado en la penúltima etapa por el británico Simon Yates, quien saltó del tercer lugar de la clasificación al protagonizar una escapada que culminó con un espectacular cierre con la colaboración de uno de sus compañeros de equipo.

Yates terminó con tiempo de 82h 31:01 y 3:56 minutos de ventaja sobre el mexicano.

MUY ORGULLOSOS DEL TORITO

“Tiene carácter y estamos muy orgullosos de su gran actuación”, dijo Roberto Ramírez, quien hizo el recorrido vestido de rosa, el color del que se viste el líder del Giro.

Algunos simpatizantes del campeón mexicano mostraron camisetas con su nombre, banderas, pancartas y comercializaron prendas de imitación alusivas al Giro y al corredor del equipo UAE, considerado ya como una de las promesas del ciclismo mundial.

SHEINBAUM LO FELICITA

De igual forma se informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al ciclista mexicano Isaac del Toro, por haber logrado un histórico segundo lugar en el Giro de Italia, donde se impuso el británico Simon Yates.

“Muchas felicidades a Isaac del Toro por su histórico segundo lugar en el Giro de Italia. A los 21 años es un orgullo para México. Tiene muchos años por delante para seguir triunfando. ¡Ánimo!”, expresó la mandataria en una publicación en sus redes sociales.

La gobernante mexicana se refirió así a la campaña del originario de Ensenada, Baja California, quien durante 11 etapas mantuvo la maglia rosa de líder, la cual perdió en el penúltimo trayecto de la competencia italiana, pero aun así se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en este evento.