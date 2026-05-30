Manuel Torres se proclama campeón del Tour Championship de la GPM

Tour ChampionshiP- GPM. Manuel Torres tomó el liderato el viernes y no lo soltó hasta merecer el trofeo con la sonrisa de campeón. (Jorge Reyes)

De manera más que contundente el venezolano Manuel Torres se llevó el título del Tour Championship de la Gira Profesional Mexicana (GPM) temporada 2025-2026 que se jugó en el Ventanas de San Miguel Golf & Resort.

Torres, líder desde el viernes, cerró con ronda de 64 golpes para un acumulado de 263 (-17) para conquistar su segunda victoria de la temporada y la tercera de su carrera dentro de la Gira Profesional Mexicana.

El venezolano sacó cuatro golpes de ventaja al mexicano Alejandro Alonso que terminó en segundo sitio, su mejor resultado en la gira (-13) y cinco al también tricolor Alejandro Madariaga (-12), quienes batallaron día a día por llevarse la victoria en el último torneo de temporada.

“Estoy muy emocionado. Este es sin duda uno de los triunfos más importantes de mi carrera. Ganar el Tour Championship tiene un significado especial porque aquí están los mejores jugadores de toda la temporada. Fue una semana muy exigente, pero afortunadamente pude mantenerme enfocado hasta el último hoyo”, comentó Manuel Torres levantar el trofeo más codiciado de la GPM.

Apuntando a mejorar. El poblano Alejandro Madariaga está jugando buen golf. (foto especial)

Alejandro Madariaga confirmó que pasa por un buen momento. El campeón del Bajío cerró una temporada en la que consiguió la primera victoria profesional de su trayectoria y se consolidó como uno de los jugadores más consistentes del circuito.

“Terminar entre los primeros lugares del Tour Championship es algo que me deja muy satisfecho. Ha sido una temporada increíble para mí. Conseguí mi primer triunfo en la Gira y ahora cierro con otro resultado importante. Me voy motivado para seguir creciendo como jugador”, señaló el golfista poblano.

JJ Rodríguez, Jugador del Año

Una vez más. José de Jesús 'Camarón' Rodríguez fue reconocido como Jugador del Año 2025-26. (Jorge Reyes)

José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez fue reconocido como Jugador del Año 2025-26, premio que distingue al golfista más destacado y consistente de toda la campaña.

Rodríguez, máximo ganador en la historia de la GPM, concluyó empatado en la cuarta posición con 269 golpes 8-11), resultado que le permitió asegurar una temporada sobresaliente marcada por victorias, actuaciones destacadas y la reciente confirmación de participación en torneos del PGA Tour Américas.

“Ser nombrado Jugador del Año es un honor enorme porque representa el trabajo realizado durante toda la temporada. Estoy muy agradecido con mi familia, mi equipo y con todas las personas que me han apoyado. Siempre es especial competir en la Gira Profesional Mexicana. Recibir este reconocimiento significa muchísimo para mí”, dijo Rodríguez.

El guanajuatense también destacó el crecimiento que ha tenido el circuito en los últimos años.

“La calidad de jugadores que tenemos actualmente es impresionante. Cada torneo es más competitivo y eso ayuda a elevar el nivel de todos. Estoy orgulloso de formar parte de esta gira y de poder seguir compitiendo al más alto nivel”.

También en la cuarta posición finalizó el guatemalteco José Toledo, mientras Roberto Lebrija terminó en el sexto sitio con 270 (-10). Ambos son jugadores del Asian Tour.

El mejor amateur Frank Cabeza

Frank Cabeza fue reconocido como el mejor amateur de la temporada. El joven jugador terminó empatado en la posición 33 con un acumulado de 285 (+5).

La definición del Tour Championship puso el broche de oro a una temporada sumamente exitosa para la Gira Profesional Mexicana, en la que se coronaron campeones jugadores de México, Venezuela y otros países de la región, consolidando el carácter internacional del circuito y su importancia como plataforma de desarrollo para el golf profesional.

Una vez más, la GPM reafirma su posición como el principal circuito profesional de golf en México y uno de los más importantes de América Latina.