Diablos Rojos deja en el terreno a Conspiradores

FACTOR. Marmolejos se vistió de héroe para dejar a los visitantes tendidos en el campo. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

José Marmolejos respondió a la hora buena y conectó un hit por el jardín derecho para impulsar a Julián Ornelas y darle el triunfo 7-8 a los Diablos Rojos del México en el segundo juego de la serie contra Conspiradores de Querétaro, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana.

Marmolejos tuvo una gran noche y se fue de 5-3, pero lo más relevante fue el sencillo final, que le dio el triunfo en el juego y en la serie a los Diablos Rojos, quienes remontaron un 6-0 para defender la casa y colocarse con marca de 24-14.

Para Conspiradores, este es otro revés que los deja con récord de 16-22, luego de que su bullpen no pudo mantener la ventaja que obtuvieron en las primeras tres entradas.

Ataque visitante

Querétaro sorprendió en la primera entrada y Rainel Rosario, primero en el orden, conectó hit al central; avanzó a segunda por toque de sacrificio (que se convirtió en hit) de Yangervis Solarte; siguió a tercera con base por bola a Rangel Ravelo y pisó la registradora para traer la carrera de la quiniela con un roletazo a tercera de Yurisbel Gracial.

Aunque la verdadera ofensiva de Conspiradores se dio en la tercera, aún frente a Michael Mariot, el abridor de los Diablos Rojos. Los visitantes conectaron ocho hits, incluyendo un grand slam de Gracial, para sumar cinco carreras (Daniel Castro, Rainel Rosario, Yangervis Solarte, Rangel Ravelo y el propio Gracial).

Con la ventaja de 6-0, Conspiradores vio cómo los locales comenzaban una remontada que emocionó a los más de 10 mil aficionados que se dieron cita en el Harp Helú, pues anotaron dos en la cuarta, tres en la quinta y dos en la sexta, para dar la voltereta al encuentro, 6-7.

Últimos ataques

En la octava, Querétaro lanzó su último ataque. Fabricio Macías se embasó con hit al izquierdo, avanzó a segunda con toque de sacrificio de Castro y llegó a home tras sencillo de Rosario, para empatar las acciones.

Sin embargo, Diablos hizo lo que mejor sabe: atacar en la novena para amarrar la serie. Ornelas se embasó con imparable al izquierdo, llegó a segunda tras golpe a Pérez y Marmolejos se vistió de héroe para dejar a los visitantes tendidos en el campo.

El tercero y último de la serie se llevará a cabo este domingo, en el Harp Helú, a las 14:00 horas.