“Calín”, leyenda eterna del futbol mexicano: presentan libro que honra su vida y legado

RAFA PUENTE Y JOSÉ MARÍA ITURRALDE. Un homenaje editorial a una figura irrepetible.

El legado del histórico futbolista, entrenador y periodista deportivo Carlos Iturralde Rivero, “Calín”, quedó plasmado en el libro “El álbum de un futbolista”, una obra que reúne documentos, imágenes y anécdotas que retratan su influyente trayectoria dentro del futbol mexicano.

Con 13 años de destacado desempeño como jugador profesional, además de una prolongada carrera como director técnico y formador, la publicación reconstruye la vida de quien es considerado el mejor futbolista oriundo de Mérida, Yucatán, ciudad que lo vio nacer el 7 de junio de 1926. Su legado continúa vigente desde su fallecimiento, ocurrido el 1 de agosto de 2004.

Memoria viva del futbol mexicano

La obra fue presentada ante exfutbolistas, entrenadores, directivos y periodistas especializados, quienes coincidieron en destacar la trascendencia de su figura. El editor del libro, José María Iturralde, hijo del homenajeado, subrayó que se trata de una detallada compilación de una etapa clave en la historia del futbol nacional, en la que su padre brilló en clubes emblemáticos durante la primera mitad del siglo XX.

El volumen incluye fotografías inéditas, registros periodísticos y testimonios que dan cuenta de su cercanía con figuras legendarias del balompié, así como de su vocación formadora, que dejó huella en distintas generaciones de jugadores mexicanos.

Una presentación cargada de emoción y recuerdos

El evento tuvo como sede el Foro Lanzilotti, en San Ángel, donde se congregaron aficionados, representantes de la comunidad yucateca en la capital del país y figuras del futbol nacional. Entre los participantes destacó el reconocido exportero y comentarista Rafael “Rafa” Puente, quien compartió recuerdos de su convivencia profesional con “Calín”.

En un ambiente emotivo, la familia Iturralde Loría rememoró los valores personales y deportivos del homenajeado, al compartir materiales inéditos como fotografías, videos e incluso una grabación de su voz, que arrancó sonrisas y lágrimas entre los asistentes.

Trayectoria y legado dentro y fuera de la cancha

Además de su brillante paso como jugador —en equipos como Asturias, Guadalajara, Necaxa, América y Atlante (este último, el club de sus amores)—, Iturralde Rivero fue pionero como uno de los primeros futbolistas yucatecos en consolidarse en la Primera División del futbol mexicano.

Inició su carrera como centro delantero a los 15 años, para después consolidarse como medio izquierdo, posición desde la que destacó por su visión y técnica. Aunque fue convocado a la selección nacional, diversas lesiones limitaron su participación en el combinado tricolor.

Formador de talento y voz autorizada del futbol

Como entrenador, dirigió equipos como Pumas, Atlante, Atlético Morelia, Querétaro FC y Cuautla, además de múltiples conjuntos amateurs en Mérida, donde contribuyó significativamente al desarrollo del futbol regional. Es ampliamente reconocido por haber detectado y promovido el talento de figuras como Hugo Sánchez.

Paralelamente, desarrolló una sólida carrera como periodista deportivo. Sus columnas, especialmente “Entre Patadas”, se convirtieron en referencia obligada en medios de la península de Yucatán, consolidándolo como analista y cronista del futbol mexicano.

Un nombre inmortal en el futbol yucateco

El impacto de “Calín” trasciende generaciones: el estadio de futbol de Mérida lleva su nombre, así como múltiples reconocimientos en vida y póstumos que lo consagran como una de las grandes figuras históricas del deporte en México.

Con la publicación de “El álbum de un futbolista”, su historia y valores encuentran una nueva plataforma para inspirar a futuras generaciones, reafirmando que su legado sigue vivo en cada cancha del país.