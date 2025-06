IndyCar Series se acerca a CDMX…

RUGIRÁN LOS MOTORES. Se trabaja fuerte para traer a México a la categoría.

Durante el fin de semana de las 500 Millas de Indianápolis pude ver a muchas y variadas personalidades en el sagrado óvalo de dos y media millas, pero hoy me centraré en aquellas que buscan traer a la Ciudad de México una carrera de IndyCar Series.

En diferentes oportunidades, a veces juntos, a veces de manera individual, pude observar a personajes como Federico González Compean, directivo de CIE; Michel Jourdain Lascurían, promotor de Super Copa; Carlo Gancia y Willy Herrmann de IMAGE, entre otros, todos con planes de conseguir una fecha de la serie de autos estadounidense para México.

“Tenemos que aprovechar la popularidad de Pato O’Ward, la historia que tenemos con Adrián Fernández, Michel, Josele Garza, Mario Domínguez… tenemos todo para que ya firmemos”, me dijo alguien de la empresa.

La idea es cerrar las conversaciones cuanto antes, para encontrar la mejor fecha en una pista que cada vez muestra más actividad con la ronda de Fórmula E, NASCAR, TCR World Tour y Fórmula 1, sin contar con los conciertos y festivales en la zona de la curva cuatro y del Foro...

BANDERA VERDE… “CIE-Ocesa, o bajo el nombre que opere, no sería el promotor, eso lo tenemos muy claro y nos gusta que así sea. Ellos solo subarrendan el inmueble… están por la concesión, pero en realidad el convenio se haría con la promotora de Michel (Jourdain) y el gran respaldo económico que es Grupo Rentable, con el señor Escotto”, me confesaron.

De acuerdo con lo visto en Indianápolis, las charlas van muy avanzadas y las diferencias se darían, como casi todo en el mundo, por el tema de los pesos y centavos. Al cuestionar a varios de los personajes de manera directa, todos coincidieron en que “vamos por buen camino”, pero se reservaban los detalles. Una cosa es cierta, a IndyCar Series no le agradó que NASCAR viniera antes que ellos al Hermanos Rodríguez, y peor aún, que “tengan mano” al escoger fin de semana.

Un informante me dijo que el NASCAR Mexico City Weekend, del próximo 13 al 15 de junio, será definitivo en las conversaciones entre los promotores. “Quieren ver cómo les va en entradas antes de poner las firmas”. De ser cierto, en 15 días tendrán todas las cartas en la mesa...

ENTRADA A PITS… Estamos a 10 días de que los poderosos V8 de NASCAR, en sus categorías México Series, Xfinity Series y Cup Series tomen el Autódromo Hermanos Rodríguez. Poco más de una semana y de acuerdo con la aplicación de Ticketmaster, hay muchos asientos disponibles, algo que resultaría impensable para otros campeonatos, como la Fórmula 1.

Se han implementado descuentos por grupo e incluso algunos patrocinadores tienen 2x1 o 3x2, y es que los malos resultados del mexicano Daniel Suárez no han ayudado a que los aficionados tengan la esperanza de que el regiomontano brille en el trazado capitalino. Y tienen razón, lo mostrado por el Trackhouse Racing en el auto 99 no ha dejado buenas carreras, pero les daré un gran motivo para asistir: ver el debut del también mexicano Andrés Pérez de Lara en Xfinity Series...

SALIDA DE PITS… He hablado de Andrés desde hace algunos años, y no me he equivocado. Campeón del Challenge Series, novato del año en NASCAR México y actual campeón de ARCA Series en Estados Unidos, Pérez ha mostrado los tamaños para convertirse en la próxima gran estrella de NASCAR. Cierto, tiene mucho que aprender, pero su debut en México será de gran ayuda en su desarrollo, pues lo hará en una pista en donde ha ganado carreras desde sus días de Fórmula 4. Su equipo, el DGM Racing, no es una escudería de punta, lo que le permitirá tener atención personalizada. Ya avisé...

BANDERA A CUADROS… Este fin de semana habrá descanso de Fórmula 1 en lo que los autos llegan a América para competir en el trazado Gilles Villeneuve de Canadá, mientras que NASCAR Xfinity tampoco competirá, en preparación para la carrera de México. Sin embargo, tanto Daniel en Cup, como Andrés en Trucks, estarán en el Michigan International Speedway como los representantes mexicanos… No se empatarán carreras, así que no hay pretextos para no verlos...

Así las cosas… sobre ruedas...